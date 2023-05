Un'altra domenica all'insegna dell'ecologia. Ieri mattina, in contrada Pezzapiana, la comunità locale è stata interessata dalla terza giornata ecologica, evento inserito nella programmazione annuale promossa dall'Asia in collaborazione con il comune di Benevento e con il supporto del comitato di zona.

Una mattinata dedicata all'ambiente, dove i cittadini e i volontari hanno potuto prendersi cura dell'intero areale, rimuovendo rifiuti e detriti dalle strade e, grazie agli operatori dell'Asia, si è proceduto anche al taglio delle erbe. Un evento che contribuisce alla salvaguardia ambientale e alla promozione di comportamenti sostenibili, e che segue altri due giornate ecologiche previste dal calendario dell'Asia, che si sono svolti in città, nelle due domeniche precedenti, nelle contrade Madonna della Salute e San Vitale. In quest'ultimo caso si è trattato di un'iniziativa di pura sensibilizzazione collettiva, attraverso l'allestimento di un punto informativo. Ieri a Pezzapiana si è passati invece all'attività propria di raccolta e di pulizia delle strade, con il supporto dei mezzi messi a disposizione dell'Asia - un autocarro di raccolta rifiuti e una spazzatrice per il taglio, oltre a sacchetti, guanti e scope - che hanno contribuito a facilitare il lavoro dei volontari. Tanti e di buona volontà.

A essere interessato dalla pulizia anche il cortile della scuola elementare Pezzapiana, i cui cancelli sono rimasti aperti per rendere fruibile l'area come base di servizio per gli «operatori» a lavoro. Nella medesima area è stato inoltre allestito anche il punto informativo dove sono stati distribuiti gadget e sacchi di plastica riutilizzabili per la raccolta del vetro. Uno strumento distribuito gratuitamente ai cittadini per facilitarli nel conferimento di questo tipo di rifiuti all'ecopunto. A partecipare alla giornata anche molti amministratori, tra cui Marcello Palladino, Marika Mignone, Luisa Petrone, Antonio Picariello, la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli e il sindaco Clemente Mastella che ha così commentato l'iniziativa: «Quella di oggi è la prosecuzione di un'opera portata avanti da alcuni consiglieri comunali, che coinvolge il volontariato cittadino, in questo caso anche la parrocchia, e che considero un modo dinamico di vivere la realtà dal punto di vista ambientale. Ed è anche una forma di partecipazione molto utile perché mette insieme istituzioni e cittadini».

A partecipare attivamente alla giornata ecologica anche il consigliere Marcello Palladino: «La giornata ecologica di oggi ha coinvolto contrada Pezzapiana e una parte della zona industriale e di contrada Acquafredda. Il mio ringraziamento va al comitato, ai volontari a coloro che si sono impegnati concretamente per la riuscita dell'iniziativa, ma anche al comune di Benevento e in particolare all'assessore all'ambiente Alessandro Rosa, che ha concesso il patrocinio all'evento, al consigliere delegato alle contrade Loredana Iannelli, e all'Asia, per il supporto che ha garantito sia con mezzi che con gli operatori. Questo ha favorito molto la partecipazione che infatti è stata significativa.

Noi auspichiamo che questo momento possa ripetersi anche negli anni a seguire e speriamo sinceramente che possa far accrescere la sensibilità dei cittadini. Il comune fa la sua parte, ma anche i cittadini e gli organismi associativi giocano un ruolo strategico. Ascoltando e coinvolgendo i comitati, si può migliorare la riuscita di queste iniziative, a beneficio delle contrade e soprattutto di quei quartieri periferici che reclamano maggiori e più incisivi interventi. Il territorio beneventano è però molto ampio, per cui c'è bisogno di tanta collaborazione. Un ultima nota di ringraziamento va alla dirigente della scuola elementare Ernestina Cassese che ha messo a disposizione il piazzale della scuola per poter posizionare lo stand informativo dell'Asia. Disponibilità ricambiata da volontari e gli operatori Asia con la pulizia del cortile e del piazzale antistante alla scuola».