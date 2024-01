Il 2024 quasi certamente sarà anche l'anno della concretizzazione dell'ambizioso progetto per la costruzione del campo di golf nell'immediata periferia di Benevento. L'ipotesi «Tierra Samnium Golf Club», infatti, ha incassato in poco meno di quindici giorni ben due importanti placet, quello della «Federazione Italiana Golf» prima e successivamente dal Coni nazionale. Si tratta di pareri senz'altro autorevoli, che danno ulteriore forza all'ambizioso programma del sodalizio beneventano che fa capo al gruppo Antum Immobiliare. Il primo via libera è arrivato lo scorso venerdì 5 gennaio proprio dalla Federazione Italiana Golf che si è espressa favorevolmente dopo l'ispezione da parte di commissari federali, avvenuta il 10 marzo, nel corso della quale erano state rilevate delle piccole criticità che sono state però prontamente sistemate. Per questo motivo, dopo un ulteriore decisivo sopralluogo, è arrivato adesso l'ok definitivo. Una decisione che ha preceduto di pochi giorni il placet più atteso ed importante che ha consentito di effettuare un altro deciso passo avanti.

APPROFONDIMENTI Ai domiciliari e senza patente, fugge al posto di blocco: inseguimento per la città Rummo allontana le polemiche: «Boicottaggio? La gente continuerà a comprarci» Ospedale Rummo di Benevento, nodo medici: in servizio fino a 70 anni

Il Coni nazionale, infatti, proprio nelle ore scorse ha espresso il suo parere al progetto, dichiarandosi favorevole, con la firma del presidente Attilio Magni. Ricordiamo che è compito del Coni, così come sancito dalla sentenza 517/87 della Corte costituzionale, esprimere pareri sugli impianti tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili negli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate. Il Coni per quanto concerne la struttura che dovrà nascere nel capoluogo ha espresso il proprio responso positivo in merito al seguente tipo di intervento: campo da golf a 18 buche, campo pratica golf, spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/giudici, locale primo soccorso atleti, locali accessori, depositi, impianti tecnologici e sistemazioni generali. Due le condizioni poste dall'esame tecnico-logistico, e cioè almeno due camere della foresteria devono essere dotate di servizi igienici accessibili agli utenti diversamente abili, con particolare riferimento al corretto posizionamento degli apparecchi sanitari, e gli spazi doccia degli spogliatoi atleti e degli spogliatoi istruttori/giudici devono essere resi accessibili agli utenti diversamente abili, eliminando gli elementi separatori. Il campo e le strutture annesse saranno realizzate in un'ampia area compresa tra contrada Coluonni, contrada Cancelleria, Capodimonte, l'adiacente vallone e parte della zona Cretarossa.

Tutta l'attenzione ora si sposta sul Comune e sugli altri enti preposti al rilancio delle autorizzazioni e delle certificazioni previste: va infatti conclusa la procedura di ottenimento della Valutazione ambientale strategica e tutte le altre autorizzazioni. Responsi che si punta ad ottenere in vista della primavera. «Il nostro obiettivo - dice in proposito l'architetto Flavian Basile progettista e socio di Antum - è di essere operativi in concomitanza con l'inizio dell'estate in modo da poter concludere il nostro progetto al più presto. Adesso, infatti, sono iniziati i famosi 45 giorni di attesa come da legge. Da parte nostra siamo pienamente convinti dell'iniziativa. È indubbio che i pareri positivi finora espressi danno forza al progetto in maniera globale ma soprattutto timbrano in maniera scientifica e certificata la volontà delle istituzioni sportive, il Ministero dello Sport in testa, di realizzare a Benevento quello che sarà il campo da golf più europeo d'Italia, che diventerà di sicuro un riferimento per tutto il centro-sud ed attirerà numerosi visitatori, praticanti o appassionati di questa disciplina sportiva».