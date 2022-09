Restyling Arco di Traiano, partito l'appalto breve

Arco di Traiano, parte la gara per il restyling. Le accese polemiche dei giorni scorsi non muteranno i destini dell'intervento varato dall'amministrazione comunale nell'ambito del Programma integrato città sostenibili. «Emozionare è valorizzare», questo il nome del progetto finanziato con il Pics, va in appalto. Il via alla procedura è scattato con la determina licenziata il 2 settembre dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Antonio Iadicicco su istruttoria del responsabile unico del procedimento Francesco Mainolfi. Il provvedimento fissa le modalità di svolgimento della gara per l'attesa realizzazione, dando una decisa accelerazione all'iter.

Per abbreviare i tempi, ci si avvarrà delle disposizioni introdotte dalla legge 108/2021 sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che permettono di comprimere significativamente le fasi burocratiche iniziali. Saltata a pie' pari la pubblicazione del bando e l'attesa delle candidature, si è scelta la strada indicata dall'articolo 51 della legge sull'attuazione del Pnrr che dà la facoltà alle stazioni appaltanti di attivare il meccanismo della procedura negoziata. Ovvero la chiamata diretta di operatori qualificati che, sulla base dell'importo di gara fissato a 1.367.943 euro, sarà rivolta a 10 ditte specializzate. Già nei prossimi giorni gli uffici di via del Pomerio faranno partire le lettere d'invito. Per la individuazione delle imprese da contattare si attingerà alla «short list» degli operatori economici aggiornata dal Comune nello scorso febbraio. Deciso anche il requisito fondamentale che, a parità di garanzie professionali, determinerà la scelta dell'appaltatore: «Il criterio di scelta del contraente - sancisce la determina dirigenziale - è quello del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis del Decreto legislativo 50/2016».

Un criterio, quello del massimo ribasso, che potrebbe suscitare nuove perplessità sulla esecuzione di un intervento destinato a modificare sensibilmente il contesto che ospita il prezioso monumento romano. Dall'ufficio tecnico municipale arrivano precise rassicurazioni sul punto: «Il criterio del minor prezzo, al pari della procedura a inviti, sono stati scelti al solo scopo di abbreviare i tempi che si sono notevolmente allungati per effetto della interlocuzione con la Soprintendenza. Si tratta di una prerogativa consentita dalla normativa vigente e ampiamente utilizzata dagli enti locali. Ma soprattutto, a metterci al riparo da eventuali rischi legati alla eccessiva economicità dell'offerta, è il grande livello di dettaglio raggiunto dalla progettazione che si è andata via via affinando». Progettazione che, com'è noto, è stata curata dalla Constructura consulting di Grottaminarda, primo firmatario l'architetto Marco Mazzella. Tempi che occorre accelerare anche in ragione dell'iter di verifica condotto periodicamente dal Nucleo di valutazione dei Pics: «Al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali dalla Regione circa il termine per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante che ci eviterebbe di veder slittare l'intervento alla prossima finestra temporale - spiegano ancora i tecnici dello staff guidato da Iadicicco - In via informale si è venuti a conoscenza di una possibile scadenza al prossimo 31 dicembre, che potrebbe però anche essere anticipata. Pertanto, è opportuno ridurre il più possibile le fasi improduttive della gara».

Già definito il cronoprogramma per lo start dell'opera: «Nel corso di settembre - anticipano i funzionari municipali - ci sarà la individuazione dell'aggiudicatario provvisorio. Successivamente si valuterà se stipulare contratto con riserva di legge o attendere i canonici 35 giorni per la pubblicazione. In ogni caso, l'avvio del cantiere avverrà in ottobre». Attesa breve dunque per il via ai lavori di realizzazione del lapidarium, teca per l'esposizione di reperti finora rimasti nei depositi della Soprintendenza, e della nuova pavimentazione in basoli scuri che proverranno dall'attuale selciato stradale di via dei Mulini.