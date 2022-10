Rete idrica colabrodo, condotta rotta e strada-pantano a Capodimonte

Rete idrica colabrodo in diversi punti della città. Una situazione annosa, spesso dibattuta anche sui tavoli della politica, che determina con frequenza dei guasti con la conseguente perdita di svariati metri cubi di acqua. Una circostanza che contrasta con i sacrosanti e continui appelli anche istituzionali, a usare con parsimonia l'acqua. Le squadre di operai della Gesesa, del resto, sono impegnate quasi quotidianamente in interventi di riparazione della conduttura pubblica. Paradossale, in tal senso, quanto sta accadendo all'incrocio tra via dei Dauni e via San Giuseppe Moscati, al quartiere Capodimonte, dove nel giro di circa un mese e mezzo (per l'esattezza 48 giorni), si sono registrati ben tre guasti, all'identico punto, con relative perdite d'acqua che hanno determinato anche delle mini-voragini sul manto stradale e nei primi due casi anche conseguenze sul traffico. Ieri, appunto, il terzo guasto, con il gruppo di «pronto intervento» della Gesesa che ha operato nuovamente dopo che il 19 e 21 agosto aveva lavorato per le stesse problematiche. Nel giro di circa sei ore (nel tardo pomeriggio la conclusione del servizio), si è provveduto a sistemare l'impianto con la sostituzione di un tratto del vecchio tubo in ghisa collocato oltre trenta anni fa, con un sistema obsoleto che ha causato la rottura. Fortunatamente non ci sono stati disagi per le abitazioni del popoloso quartiere e delle contrade circostanti con l'erogazione che è continuata regolarmente, anche se la riparazione è avvenuta su un tratto centrale della condotta idrica.





Nella giornata di mercoledì c'era stato un altro guasto all'altezza della chiesa parrocchiale sempre a Capodimonte che non ha prodotto conseguenze e disagi, con la sistemazione avvenuta nel giro di qualche ora. Nella maggior parte dei casi, comunque, sono interventi tampone proprio per la vetustà degli impianti con gli operai hanno grandi difficoltà ad agire e spesso, dunque, il ripristino ha carattere di provvisorietà. La situazione, comunque, dovrebbe migliorare nei prossimi mesi considerato che la giunta a settembre ha approvato un finanziamento per una serie di interventi in materia di servizio idrico, la cui fase istruttoria è stata portata avanti da Gesesa. «Siamo soddisfatti e pronti dice il presidente Domenico Russo a dare il nostro supporto operativo per l'attuazione dei progetti. È stata premiata anche l'abnegazione con la quale stiamo lavorando per cercare di offrire ai cittadini un servizio degno e adeguato ed in tal senso siamo venuti fuori da una stagione estiva terribile, in maniera più che positiva. Ricordiamo che il finanziamento, di oltre 1.600.000 euro, è per la sostituzione della rete idrica in alcuni Comuni e soprattutto di diversi tratti del capoluogo e precisamente: via Nenni, via Fontanelle/Pietá, via Valfortore, via Guidi, via Meomartini, via Cupa Santa Lucia, via Cupa del Gesù, via Avellino, via San Vito e Santa Clementina. Interventi saranno previsti anche a contrada Coluonni, Macchiarotonda, Sant'Angelo a Piesco, Monte Pino, Torre Alfieri e Olivola. Dopo gli scenari saranno sicuramente meno critici».

ant.mart.