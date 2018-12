CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Dicembre 2018, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 09:40

FORTORE - «Per il momento si parla di ricerca e non di estrazione petrolifera. L'area direttamente coinvolta riguarda otto comuni ma il bacino da indagare è potenzialmente molto interessante». Nel dibattito sui programmi di ricerca petrolifera nel Sannio interviene direttamente la Delta Energy Ltd, società britannica che ha proposto la realizzazione dei progetti «Pietra Spaccata» e «Case Capozzi». Un tema di stringente attualità alla luce dell'incontro odierno in Regione che vedrà coinvolti 29 sindaci chiamati a esprimere l'orientamento del territorio.«L'attività è esclusivamente di ricerca - puntualizza l'amministratore delegato Steve Edgley - e serve a capire se davvero nell'area del Fortore esiste un giacimento di idrocarburi che secondo moderni studi potrebbe essere il più grande ancora non scoperto di tutta Europa su terraferma. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie abbiamo deciso e già da tempo comunicato alla Regione che l'interesse per il territorio in questione è limitato a una ristrettissima area di 8 comuni».