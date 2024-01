Benevento: rifiuta il braccialetto elettronico, misura cautelare inasprita

Dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla casa familiare e da quella dei genitori della ex moglie, con divieto di dimora nel comune di Guardia Sanframondi, un 51enne accusato del reato di minacce gravi reiterate nei confronti della donna.

Ad eseguire l'ordinanza emessa dal gip presso il tribunale di Benevento, in seguito ad un indagine coordinata dalla procura della Repubblica di via De Caro, sono stati i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Gli inquirenti hanno aperto il caso in seguito alla presentazione della querela da parte della ex e dopo aver ascoltato il figlio della coppia e acquisito annotazioni di servizio delle forze dell'ordine intervenute in occasione delle minacce subite.



Il 51enne, già destinatario dell'ammonimento del questore, non ha prestato il consenso all'installazione del braccialetto elettronico: per questo oltre al divieto di avvicinamento gli è stata applicata anche la misura cautelare del divieto di dimora.