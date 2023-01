A pochi giorni dalle aggressioni al personale sanitario, avvenute al Rummo (due nell'arco di una decina di giorni), si è verificato un altro episodio di violenza ai danni del personale sanitario, precisamente un'infermiera del Pronto soccorso del Fatebenefratelli, colpevole di aver invitato un paziente in attesa di essere visitato e curato a fare il tampone per accertare la negatività al Covid.

A rendere noto l'episodio in una nota, Pompeo Taddeo, coordinatore della Sanità privata Fp Cgil. «Avremmo voluto non tornare più sull'argomento scrive il sindacato - considerato il numero elevato di denunce a mezzo stampa, mirato a lanciare il nostro grido di allarme a enti e autorità al fine di porre l'attenzione sul problema delle aggressioni al personale sanitario, un odioso fenomeno che, negli ultimi anni, sta prendendo piede un po' ovunque, complice anche la pandemia. E di fatto, all'ingresso del piccolo pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli è andata in scena l' ultima vile aggressione a un'infermiera, colpevole solo di aver richiesto di effettuare un tampone al paziente giunto al nosocomio con i propri familiari. Al rifiuto di sottoporsi al test come da protocollo, è scattata la violenza, gratuita, vile, insensata nei confronti della operatrice sanitaria alla quale giungono la solidarietà il sostegno di tutta la Cgil».

Taddeo sottolinea che «ci siamo spesi più volte per la difesa degli operatori sanitari, già sottoposti a carichi di lavoro estenuanti e insostenibili, oggi alle prese anche con le aggressioni, in particolare in questo piccolo pronto soccorso inserito nella rete di emergenza-urgenza 118 al pari dei Dea di II livello, dove arrivano pazienti con codici di ogni tipo, a ogni ora del giorno e della notte. Dunque, chiediamo il coinvolgimento integrato di istituzioni, enti e autorità, a partire dal prefetto, dalla Regione, dall'Asl fino all'azienda stessa, per ottenere un potenziamento delle misure di sicurezza, accompagnato da un incremento di operatori sanitari per poter assecondare l'enorme mole di lavoro cui le unità attualmente in servizio sono sottoposte e, al tempo stesso, a scongiurare il ripetersi di tali riprovevoli episodi che espongono a un costante pericolo il già delicato lavoro del personale sanitario».

Gli atti di violenza nei reparti di Pronto soccorso degli ospedali si stanno diffondendo a macchia d'olio e sono perpetrati soprattutto a danno degli infermieri che sono quelli più a contatto con il pubblico e hanno il compito di accogliere i pazienti, raccogliere le informazioni necessarie e assegnare il codice per gravità della patologia. Per questo, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che istituirà presidi di polizia nei principali ospedali delle grandi città.

«A mio avviso dice Guido Quici, presidente nazionale Cimo-Fesmed il posto di polizia dovrebbe essere previsto nei Pronto soccorso di tutto il territorio nazionale e quindi anche nelle strutture beneventane. Tutte le Aziende ospedaliere dovrebbero rispettare quanto previsto dalla raccomandazione numero 8/2007 del Ministero della Salute, mirata a prevenire gli episodi di violenza. Si tratta di iniziative e programmi che spesso vengono ignorati e che, nei prossimi giorni, saranno oggetto di un'indagine della federazione Cimo-Fesmed che riguarderà tutta Italia e, ovviamente, il Sannio». Si tratta di un fenomeno in espansione che sta peggiorando dopo il Covid anche per effetto delle regole più stringenti imposte dagli ospedali per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. «Purtroppo è un dramma dice Alessandro Rosa, assessore comunale alla Sanità e medico che sta assumendo una connotazione sempre più preoccupante. I pazienti e i loro familiari non si rendono conto che noi non siamo bersagli e che lavoriamo negli ospedali, senza sosta, per prestare soccorso. A volte, le situazioni sono particolari e delicate per cui sono solito osservarle immedesimandomi nelle difficoltà che stanno vivendo, in quel momento, i pazienti e i parenti ma non posso giustificare le aggressioni che si stanno susseguendo in questi giorni. È con amarezza che penso a come le cose cambino nel corso di pochi mesi e al fatto che durante il Covid eravamo considerati eroi, mentre oggi siamo diventati nuovamente bersagli da colpire».