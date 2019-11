BENEVENTO - Parte oggi l’odissea del vetro che si completerà nei primi giorni del 2020. Da questa mattina saranno in distribuzione le 29mila lettere firmate dal sindaco Clemente Mastella e dall’assessore all’Ambiente Luigi De Nigris che annunciano l’avvio del servizio di prelievo domiciliare dell’unica frazione che restava ancora esclusa dal porta a porta. Le comunicazioni spedite dall’Asia verranno recapitate nelle cassette postali fino a lunedì, giorno di inizio della consegna dei raccoglitori destinati alla nuova frazione. Come anticipato saranno due i punti di distribuzione: il Comando di polizia municipale in via Santa Colomba e l’ufficio Tributi del Comune in piazzale Iannelli. Ampie le fasce orarie a disposizione dell’utenza: 8,30-13,30 e 14,30-18 dal lunedì al venerdì. Il sabato sarà attivata una ulteriore coda di tre ore (9-12) presso il quartier generale dei vigili urbani. L’acquisizione dei secchielli gialli da 25 litri con maniglia autobloccante durerà tre settimane dal 18 novembre al 7 dicembre. Un lasso di tempo che dovrebbe risultare sufficiente. Per i ritardatari l’Asia metterà comunque a disposizione ulteriori finestre anche tramite contatto con il call center. © RIPRODUZIONE RISERVATA