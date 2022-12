Sono stati inaugurati ieri mattina, in concomitanza con la cerimonia per lo scambio degli auguri di Natale, i sette nuovi mezzi che entreranno a far parte della flotta aziendale Asia. Si tratta di sette porter allestiti con dispositivo di costipazione per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa; l'assessore alle Partecipate, Attilio Cappa; l'assessore all'Istruzione, Maria Carmela Serluca; il presidente del Consiglio comunale, Renato Parente e il consigliere con delega alle contrade e alle periferie, Loredana Iannelli.

«Negli ultimi due anni - ha spiegato Madaro - sono stati 35 i nuovi mezzi immessi nella flotta aziendale per un valore di 2,5 milioni di euro: una grande operazione, in linea con quanto previsto dal piano industriale, che determina un miglioramento in termini di impatto ambientale, sicurezza sul lavoro e riduzione dei consumi energetici».

Lo stesso primo cittadino si è congratulato con Madaro «perché Asia è oggi un'azienda sana, tanto da poter effettuare e programmare investimenti considerevoli che vanno a tutto vantaggio della città».