Rifiuti, costi ridefiniti prima dell'appalto: nel Sannio è conto alla rovescia

Con la delibera della giunta Ciampi di riapprovazione del quadro economico del progetto di igiene urbana e servizio raccolta differenziata «porta a porta» parte il conto alla rovescia per la conclusione dell'esperienza con la Gpn. Una gestione del servizio che in questi anni ha di fatto generato contenziosi e disagi. Non sono mancati, infatti, i richiami e le contestazioni sia da parte della struttura tecnica del Comune sia da parte degli organi d'indirizzo. «Una battaglia continua, a tratti ad armi impari - ha sottolineato più di una volta l'assessora all'ambiente e al decoro urbano, Giovanna Annese - frutto di un contratto ereditato dalla precedente amministrazione e su cui siamo dovuti intervenire soventemente, chiedendo ora il rispetto del contratto, con le clausole e i servizi previsti e mai prestati, ora il pagamento degli emolumenti arretrati agli operatori. Non è stato facile, inoltre, mediare con i bisogni legittimi dei lavoratori, gli interventi dei sindacati e i ritardi della ditta appaltatrice. Tra mille difficoltà e contraddizioni siamo comunque riusciti, grazie alla grande disponibilità degli operatori ecologici, ad assicurare, specialmente nei periodi più critici un servizio accettabile e costante».

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui al contratto d'appalto stipulato nel febbraio 2020 risulta terminato; l'attuale è garantito con proroga tecnica. Il responsabile dell'area tecnica, prima di indire la gara per il nuovo affidamento, ha inteso elaborare un nuovo progetto del servizio, volto alla sua ottimizzazione sulla scorta delle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale, che intende aumentare gli standard di qualità dello stesso, pur in un'ottica di contenimento del costo generale del servizio. L'importo totale del progetto di servizio sul triennio 2022-2024 è di 2.687.166,36 euro. Con l'approvazione del quadro economico da parte dell'esecutivo, adempimento propedeutico e sostanziale, l'amministrazione ha pure deliberato di disporre che il responsabile dell'area tecnica avvii le procedure necessarie finalizzate all'attuazione del nuovo bando di gara e alla stipula del contratto.

Sul fronte politico-amministrativo, tra i punti del prossimo consiglio, in programma domani, compare un ordine del giorno sullo «ius soli». «Una grande opportunità - sottolinea Gianluca Melillo, capogruppo di maggioranza - di esercizio di una delle più alte forme di espressione democratica, per mezzo di un confronto dal quale emergerà la libertà, unica vittoriosa. Libertà di proferire parole non condizionate dal panorama politico nazionale, ma dettate dal cuore e dal senno che dovrebbe prescindere la norma. Se ciò non dovesse saziare le aspettative dei più increduli, un supporto lo offrirà la Cedu in suffragio di articoli, principi della nostra Carta Costituzionale».