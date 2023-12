Inaugurata la «mangiaplastica», buoni in cambio del conferimento differenziato

Inaugurata questa mattina la macchina "mangiaplastica" ubicata a piazza Risorgimento. Si tratta di un dispositivo interamente finanziato con fondi statali che consentirà ai cittadini di conferire rifiuti in plastica e ricevere in cambio dei buoni sconto offerti da vari partner commerciali.

«Si tratta di un momento particolarmente importante – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa – perché abbiamo reso operativo uno dei primi progetti nati durante l’amministrazione Mastella. L’arrivo della macchina "mangiaplastica" è sinonimo di civiltà perché aiuta ad incrementare l’economia circolare. Grazie a questo eco-compattatore poniamo in essere un circolo virtuoso. I cittadini che porteranno qui le bottiglie in Pet otterranno dei punti che potranno utilizzare sotto forma di buoni sconto in varie attività commerciali. Colgo l’occasione per invitare ad aderire all’iniziativa anche coloro che ancora non lo hanno fatto mettendosi in contatto con Asia Benevento. In questo modo potranno contribuire fattivamente ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata della nostra città».

«Si tratta – ha dichiarato l’amministratore unico di Asia Benevento, Donato Madero - della prima macchina "magiaplastica" che collochiamo in città.

Ne seguiranno altre sei finanziate nell’ambito del Pnrr. Tutto ciò va, dunque, nell’ottica dell’economia circolare e del recupero della plastica, che viene anche compattata favorendo in questo modo un’ottimizzazione logistica del conferimento. Senza dimenticare, infine, i vantaggi in termini di scontistica per gli utenti».