I carabinieri del comando provinciale di Benevento e del Noe di Napoli hanno provveduto al dissequestro dell'area dello Stir di Casalduni, distrutto da un incendio. Il provvedimento, disposto dal procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro, restituisce quindi l'area al gestore, la società Samte, e all'ente proprietario, Provincia di Benevento, mantenendo fermo l'originario provvedimento di sequestro limitatamente agli impianti e alle attrezzature che saranno oggetto di ulteriori necessari approfondimenti di natura tecnica.«Il provvedimento odierno - si legge in una nota della Procura - è nel solco dei precedenti provvedimenti che già consentivano, e anzi auspicavano, un rapido smaltimento dei rifiuti ivi ancora allocati in notevole quantità all'interno dell'impianto e sulle aree circostanti e consente di procedere a quanto ritenuto utile e/o necessario dalle pubbliche amministrazioni interessate in relazione all'importante impianto».