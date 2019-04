CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Aprile 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette rinvii a giudizio, con processo fissato davanti al secondo collegio penale il prossimo 10 dicembre, per ex amministratori comunali, un funzionario dell'ente locale e rappresentanti di una cooperativa, tutti al centro di un'indagine sulle modalità con cui sono avvenuti gli affidamenti della raccolta rifiuti a Limatola. I rinviati a giudizio per abuso di ufficio sono: Mario Marotta, 68 anni, sindaco dell'epoca; Michele Marotta, 66 anni, suo vice e componente della giunta; Giuseppe Saiano, 61 anni, Mario D'Agostino 52 anni e Giuseppe Alois 48 anni, assessori; Giovanni Malgieri, 62 anni gestore di fatto della cooperativa Cooputility e procuratore dal 2011, nonché componente dell'ufficio di staff del sindaco e della giunta nominato nel 2008; Maria Tramontano, 35 anni, rappresentante legale della cooperativa «Cooputility».