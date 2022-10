Rincari, aziende in crisi: soffre anche il biologico

I margini di guadagno si sono drasticamente ridotti. Non c'è settore dell'agroalimentare sannita che non sia stato colpito dai rincari con conseguenze non marginali sulla possibilità di continuare a lavorare i campi. Sono decine, ad esempio, le aziende zootecniche di piccole dimensioni che non hanno provveduto ad acquistare vitellini per l'ingrasso, fermando, così, la loro attività; in tante riescono a tenere ancora il passo grazie alla scelta di mettere direttamente in vendita i loro prodotti. Il che sta consentendo, almeno sino ad ora, di contenere sostanzialmente i prezzi praticati oggi rispetto a quelli di quando pandemia e guerra erano inimmaginabili. «Le cose stanno proprio in questi termini» conferma Agostino Guarino, titolare della «Natural Garden», azienda di Montesarchio di 40 ettari con 10 collaboratori stagionali.

È un'impresa «multifunzionale»: vi si coltivano cereali e ortofrutta, la cui punta di diamante, al momento, è la fragola curata in maniera biologica. «Non stiamo speculando sui prezzi sottolinea -, pur dovendo fare i conti con l'impennata dei costi delle materie prime. Basti considerare che la bolletta dell'energia elettrica è schizzata da 700 a 1.300 euro. Pur di fronte a tale onere, le fragole biologiche certificate le stiamo vendendo a 5 euro al chilo come lo scorso anno». L'azienda mette sul mercato anche conserve a chilometri zero. E anche in questo caso Guarino ha dovuto misurarsi con una crescita delle spese di produzione. Il contenitore per l'inscatolamento del pomodoro è stato pagato 50 centesimi e non più 30. Lo propone, confezionato, a 3 euro, né più né meno come 12 mesi fa. Ma quanto potrà resistere? «È difficile continuare in queste condizioni confessa - i guadagni si assottigliano e soluzioni non se ne vedono».



Nelle stesse condizioni si ritrova Libero Petraccaro, alla testa di un'impresa a Torrecuso di 18 ettari dedicati a olivicoltura, viticoltura e ortaggi. Un segmento consistente della sua attività consiste nella confezione di oltre 20mila vasetti di media all'anno di peperoni, melenzane, carciofi per un valore complessivo di 60mila euro. «Quest'anno - dice - ho pagato 95 centesimi e non più 80 a contenitore. Sommando gli oneri di inscatolamento, dell'olio, dell'etichetta e del trasporto, il margine di guadagno si è ridotto a pochi centesimi ma non ho ritoccato il prezzo. Sto ancora sul mercato perché tratto direttamente con i clienti». A rendergli la vita più difficile anche gli oneri per i macchinari necessari per curare le piantagioni.

«Una latta di olio per il trattore si comprava a 90 euro, ora ne occorrono 120. Una serie di martelli (zappette della fresa per trinciare l'erba, ndr) chiarisce la si ottiene a non meno di 240 euro più Iva; ne bastavano 150». E non è finita. Dai suoi vitigni, che si estendono su 5 ettari, raccoglie 500 quintali di uva, l'80% della quale è aglianico. «A dispetto dei costi lievitati, ho dovuto accettare, per ogni 100 chili, 45 euro rispetto ai 55 di sempre. È anche la conseguenza per chi, come me, non ha ancora aderito a una cooperativa e si è dovuto accontentare dell'offerta praticata dal commerciante di turno. Mi assocerò al più presto, è l'unica strada a tutela del lavoro». Pierantonio Ranaldo conduce una fattoria di 50 ettari a Paduli. Alleva 220 capi tra bovini, ovini e suini e coltiva cereali e foraggi per il loro nutrimento: una produzione a circuito chiuso insomma. Va avanti, sia pure con difficoltà, grazie al fatto che anche lui è sul mercato a chilometri zero con rapporti diretti con gran parte della sua clientela. È stato costretto, tuttavia, a ritoccare il prezzo finale. «Ho retto dice sino alla scorsa primavera. Poi ho dovuto caricare di un 50 centesimi in più al chilo la carne suina, di un euro quella bovina e di due la bistecca, passata da 14 a 16 euro». Del resto, costandogli 1.300 euro la fornitura di elettricità rispetto ai 500 soliti non aveva altra opzione. «E dire puntualizza - che mi sono dotato di un impianto fotovoltaico. Se, come si annuncia, ci sarà un rincaro di oltre il 50% dell'energia, non potrò che adeguare, in alto, il listino. Siamo sotto di due euro in media rispetto a quanto si chiede al banco della grande distribuzione. Si tratta di una decisione dettata dalla necessità di impedire che si allontanino quanti si rivolgono a noi per rifornirsi. Non so però quanto ancora potremo resistere».