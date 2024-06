Apre i battenti stasera la festa del Corpus Domini al rione Libertà, che da sempre ha sancito il via alle celebrazioni religiose e civili estive sia nel capoluogo che in provincia. Una ricorrenza di rilevante importanza storica nella tradizione popolare della città che, però, nell’ultimo decennio aveva visto svilita l’attesa e la partecipazione con l’abolizione della festa civile e le presenze delle tradizionali «bancarelle», musica, spettacoli e giostre. Da quest’anno, dunque, si torna al passato per volere delle autorità religiose, politiche e istituzionali, oltre che delle migliaia di abitanti del quartiere, con l’allestimento, al fianco dei festeggiamenti religiosi, anche di un ricco programma civile.

LE SCELTE

«Abbiamo voluto ridare a questa festa la giusta e meritata rilevanza - dice l’assessore Luigi Ambrosone - con una serie di celebrazioni, anche civili. Abbiamo risposto con entusiasmo alla richiesta della comunità di San Modesto e del comitato festa, predisponendo l’area per gli stand, per le giostre ed altro. Sicuramente si vivranno tre giorni suggestivi tra fede e tradizione, prevediamo una massiccia partecipazione non solo del popoloso rione ma dell’intera città e delle province limitrofe». Da oggi a domenica, quindi, la chiesa di San Modesto celebrerà la festa del Corpus Domini. Sarà un momento di preghiera e spiritualità, di coinvolgimento generale, come auspicato dall’amministratore parrocchiale don Leonardo Lepore. Il programma religioso ha preso il via già da ieri e prevede, oltre all’adorazione eucaristica, le celebrazioni delle messe. Domenica, dopo la messa in programma alle 18.30, ci sarà l’attesa processione del Corpus Domini accompagnata dalla banda «Città di Molinara», che attraverserà le vie Napoli, Piccinato, Bari, Salerno, Battisti, Firenze, Venezia e Milano fino a raggiungere piazza San Modesto, epicentro della festa. «Dopo la processione diocesana svoltasi domenica scorsa dalla Cattedrale alla Basilica della Madonna delle Grazie, la processione del Corpus Domini della parrocchia di San Modesto - spiega don Leonardo -, come da tradizione e per ragioni storiche, ha un valore di unicità, visto che è l’unica parrocchia della città ad avere il privilegio di portare tra la gente Gesù vivo e vero. La comunità di San Modesto, grazie al fattivo impegno del comitato festa e dei gruppi parrocchiali si è preparata al meglio per vivere queste giornate di grazia attraverso il passaggio tra le strade del rione di Gesù Eucaristia». Unitamente alla presenza delle tradizionali «bancarelle», ci saranno giostrine per far divertire i più piccoli. Cuore della festa civile sarà piazza San Modesto, che stasera, alle 20.30, ospiterà lo spettacolo musicale a cura di Francesco Micco. Domani, sempre alle 20.30, serata musicale con «Orchestra Italiana Voglia D’Estate». La serata finale di domenica prevede, alle 21, il concerto dei «Trementisti». Al termine lo spettacolo pirotecnico che concluderà il solenne triduo.

Per la tre giorni è stato predisposto anche un particolare piano traffico. Divieto di transito per le auto in via Milano, nel tratto tra via Torino e via Firenze, via Torino, via Cesare Battisti, via Milano, via Bologna e piazza San Modesto, dalle 18 a fine manifestazione nei giorni 7, 8 e 9; divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 di ieri alle 18 del 10 giugno per permettere l’allestimento delle strutture legate alla manifestazione. Chiusura al traffico con divieto di sosta e rimozione coatta in piazzale Dionisi, via Martiri delle Foibe e via Milano, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Torino fino al 10 per l’allestimento delle giostre.