Rione Libertà, partono le operazioni di bonifica della Spina Verde

Via le erbacce dal Rione Libertà. Questa mattina, su iniziativa del Comune di Benevento start ai primi tagli in via Benedetto Bonazzi e via Torino. Una situazione di incuria denunciata a più riprese dai residenti di uno dei quartieri più popolati della città, stanchi di vivere in una vera e propria giungla urbana.

Complice anche la pioggia scesa copiosa nelle ultime settimane è apparso ancora più evidente l'assenza di una manutenzione del verde.

Così come in tutti gli spazi che circondano gli alloggi popolari intorno alla «Spina verde» sovrastati da erbacce rigogliose alte anche due metri.

Una situazione inaccettabile che ha richiesto così l’intervento dell’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa, anche se la competenza dei tagli era in capo all’Arpac. Un’operazione necessaria e urgente che proseguirà anche nei prossimi giorni.

«Abbiamo mantenuto la parola. Avevamo previsto questa cosa e stiamo facendo i tagli non solo al Rione Libertà ma abbiamo iniziato a tagliare anche nelle scuole e a Capodimonte. Con calma copriremo tutta la città quindi i cittadini ci devono dare solo un po’ di pazienza perché proveremo a fare lo sfalcio di tutta la città» spiega il delegato al ramo Rosa.