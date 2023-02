Ieri mattina i cittadini in visita al cimitero "capoluogo" hanno trovato loculi e vialetti ripuliti. Una condizione sicuramente più consona rispetto a quella che si era presentata sabato ai primi visitatori del fine settimana. Questo grazie all'intervento di pulizia straordinaria voluto dall'amministrazione comunale, non improvvisato - ha chiarito il sindaco Salvatore Riccio - ma bensì programmato da tempo: «Avevamo disposto una pulizia straordinaria che doveva essere già fatta prima della riapertura del cimitero. Ci sono stati però dei ritardi e comunque il problema è stato risolto». Riccio che però non ha mancato di rappresentare il suo rammarico: «Purtroppo non si aspetta altro per fare polemiche pretestuose».

Riferimento, evidente, a quanto successo nella giornata di sabato quando sui social network si erano scatenate le polemiche con tanto di foto-denuncia per come si presentava il cimitero al suo primo fine settimana di riapertura. L'intera area era infatti rimasta interdetta ai cittadini dal 20 gennaio al 13 febbraio. La storia è ben nota. La notte tra il 18 ed il 19 gennaio un crollo aveva interessato una parte del "blocco Longo", un'ala della parte vecchia del cimitero di Sant'Agata. In quell'occasione più di cento salme erano rovinate nel vallone sottostante. Il giorno dopo lo stesso Riccio aveva firmato un'ordinanza di chiusura per permettere i lavori di recupero dei feretri ed una prima messa in sicurezza del lotto con l'estumulazione anche delle salme dei loculi non interessati dal crollo ma ritenuti comunque a rischio.

Operazioni che si sono concluse il 31 gennaio. Quindi il giorno 13 la firma di Riccio in calce al provvedimento che annullava l'ordinanza di chiusura fermo restando però il divieto di accesso all'area interessata dal crollo, ancora sotto sequestro. Quello appena trascorso è stato così il primo fine settimana di riapertura del cimitero ed in tanti ne hanno approfittato per tornare a fare visita, dopo un mese, alle tombe dei propri cari defunti.

Le polemiche sono scoppiate quando i primi visitatori si sono trovati sabato mattina davanti uno spettacolo di degrado ed abbandono con i fiori secchi non raccolti, le erbacce lungo i vialetti ed i bidoni della differenziata pieni. Malumore social che aveva portato anche ad un intervento da parte dei gruppi di opposizione di Pd e "Dei Goti" che hanno parlato di «disinteresse cronicizzato» da parte della maggioranza nei confronti del cimitero. Diversa, come letto, la posizione però di Riccio che ha parlato di un intervento straordinario di pulizia programmato in vista della riapertura e di un ritardo non dovuto all'amministrazione. Ma di quanto accaduto se ne parlerà ancora tra una settimana: il 27 febbraio in consiglio comunale verranno affrontate tutte le questioni legate al cimitero di Sant'Agata.