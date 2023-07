«Il tetto di Santa Sofia è in condizioni critiche». E' un report poco confortante quello che arriva dagli operai del Comune intervenuti nel pomeriggio di venerdì per rimuovere le erbacce cresciute sulla copertura della chiesa longobarda. Testimoni oculari dello stato di fatto, gli addetti alla pulizia hanno riferito che la tegole sono palesemente disallineate o danneggiate in molti punti. Di qui le copiose infiltrazioni d'acqua che da tempo oltraggiano il bene patrimonio Unesco. Serve un intervento d'urgenza anche perché nel prossimo autunno è in programma la visita di «controllo» degli ispettori della World Heritage List, che saranno in città per la via Appia ma non mancheranno di dare un'occhiata attenta alle condizioni di salute del gioiello medievale. Nei giorni scorsi, come anticipato, dal ministero dell'Interno è giunta comunicazione di uno stanziamento ad hoc. Il dirigente della Direzione centrale degli affari dei culti del Viminale Antonio Tedeschi ha notificato al prefetto Carlo Torlontano e al soprintendente Gennaro Leva «la conferma della copertura finanziaria per l'importo di 390.000 euro, con fondi ordinari in dotazione di questo Fondo edifici di culto, come da quadro economico redatto dalla Soprintendenza».

La stessa Soprintendenza, con nota del responsabile Gennaro Leva, si è già dichiarata disponibile a fare da stazione appaltante per i lavori che dovranno partire in tempi brevi anche a causa dell'imminente arrivo degli ispettori Unesco. Nell'immediatezza, è stato il Comune ad assicurare la rimozione della vegetazione infestante cresciuta sul tetto. Un input giunto dal sindaco Clemente Mastella che nella giornata di martedì ha avuto un faccia a faccia sul punto con il prefetto Carlo Torlontano. La crescita delle erbacce sul tetto del bene Unesco era stata segnalata pubblicamente nei giorni scorsi dall'associazione Altrabenevento.