Riqualificazione ex cementificio Ciotta a rischio, Fioretti (Pd): «Scelta scellerata»

Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento e componente della Direzione Nazionale Pd interviene sul taglio delle risorse del Pnrr, deciso dal governo, che pare avrà ripercussioni anche nel Sannio.

«È una scelta scellerata quella di cancellare 16 miliardi di euro circa di interventi del Pnrr - ha dichiarato Fioretti - di cui 13,5 miliardi di euro destinati ai Comuni, in particolare, per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie».

«A tal proposito - prosegue - dispiace che il progetto sull’ex cementificio Ciotta in c/da Olivola, l’immobile sotto sequestro da anni per un provvedimento dell’Antimafia, possa saltare per colpa del Governo. La lotta alle mafie è e deve restare una priorità assoluta per il Paese».