Rischio calabroni e api, ecco quando allertare i vigili del fuoco

Con l'arrivo dell'estate aumenta il rischio di presenza di vespe e calabroni.

Per questo motivo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, in vista dell’imminente arrivo della stagione calda, ha ritenuto opportuno effettuare un’attività di sensibilizzazione presso la popolazione affinchè vengano attuate delle misure preventive rispetto alla presenza di nidi di imenotteri (vespe e calabroni).

I caschi rossi spiegano che bisogna allertare i vigili quando «la situazione non permette di isolare i locali in cui sono presenti sciami di insetti, se c'è impossibilità di allontanamento delle persone vulnerabili, in situazioni di crisi per gruppi sociali, nei casi in cui le dimensioni degli sciami sono straordinarie e se c'è rischio o difficoltà di accesso ai siti»

E' stata predisposta e diffusa una brochure per offrire una corretta e completa informazione preventiva alla popolazione, per alleggerire la problematica degli insetti nel periodo dell’anno in cui l’impegno dei caschi rossi è accresciuto anche da altre tipologie d’intervento, come gli incendi boschivi.