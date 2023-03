Resta alta l'attenzione a Colle Sannita e nei comuni limitrofi per un presunto caso di meningite meningococcica che potrebbe aver causato la morte del sedicenne Costanzo Mascia. Ricoverato a seguito dell'insorgenza di una febbre molto alta al «San Pio», per il giovane di Colle Sannita, che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo agosto, non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'intervento dei medici del nosocomio sannita, il cuore di Costanzo ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un arresto cardiaco. Sarà l'autopsia, disposta dalla direzione dell'azienda ospedaliera ad accertare le cause della morte che, al momento, risultano ancora poco chiare.



L'ipotesi più accreditata sembra essere proprio quella di una meningite fulminante, tanto da spingere il dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Benevento ad attivare le procedure necessarie in questi casi. Predisposta la profilassi antibiotica per i medici ed il personale ospedaliero, i compagni di classe, il personale scolastico e tutti coloro che sono entrati in contatto con il ragazzo nei 7 giorni precedenti alla sua morte.

APPROFONDIMENTI Meno prestiti dalle banche, chiudono sempre più negozi UniFortunato e Casa circondariale, patto per la formazione Benevento, il teatro romano chiude per due giorni: necessari interventi di pulizia esterna

Analogo provvedimento è stato adottato anche dal sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto, il quale in via precauzionale, ha varato un'ordinanza per invitare tutti i contatti stretti del ragazzo a iniziare il prima possibile la terapia del caso. Per la meningite fulminante, infatti, è fondamentale agire il prima possibile per scongiurare l'insorgenza di danni irreversibile e, soprattutto, il rischio di morte. Considerata la contagiosità e la pericolosità della patologia, anche il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, ha invitato tutti alla responsabilità e alla cautela.

«Mi appello alla sensibilità delle famiglie, i cui componenti abbiano avuto contatti stretti con il ragazzo - ha dichiarato ed invito tutti ad interfacciarsi con il proprio medico di famiglia e valutare eventuale adempimenti».

Intanto, decine di fiori bianchi, candele e palloncini sono stati deposti ai piedi dello striscione apparso nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria della Libera, a pochi passi dalla casa del giovane scomparso, a firma dei suoi amici più cari. Per i funerali si dovranno attendere gli esiti dell'esame autoptico, che potrebbe essere eseguito già oggi.