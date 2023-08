Nessuna scuola interessata da lavori di ristrutturazione o ricostruzione cadrà nella trappola dei doppi turni, neanche il colosso Torre-Sala. È uno scenario rassicurante quello che scaturisce dalla seduta della commissione Bilancio-Istruzione, svoltasi ieri mattina su sollecitazione dei consiglieri di opposizione, e in particolare della rappresentante di Civico22 Giovanna Megna. Il neo delegato alle Politiche scolastiche Francesco Farese ha tinteggiato un quadro nettamente meno fosco rispetto ai timori che accompagnano il trasferimento dei diversi plessi-cantiere già avviati o prossimi alla partenza in città.

A parte la «Bosco Lucarelli», che da anni ha traslocato in piazzale Catullo, per tutte le altre scuole si profila un incastro virtuoso che dovrebbe permettere di avviare l'anno scolastico negli edifici di destinazione definitiva, senza turnazioni pomeridiane. Nei casi peggiori, il trasferimento sarà eseguito durante le vacanze di Natale, senza comunque sottrarre giorni alla didattica. Snodo centrale della reazione a catena è Pacevecchia. Il plesso chiuso da quattro anni per ragioni di sicurezza sismica appare prossimo all'agognata riapertura.

Dopo un consulto con l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello, titolare della materia, Farese ha spiegato ai consiglieri che la ditta affidataria sta bruciando le tappe su input dell'amministrazione per consentire al quartiere di riabbracciare gli alunni di primaria e infanzia, costretti dal 2019 a frequentare la distantissima Capodimonte. Si spera di centrare persino la data del 13 settembre, quando suonerà la prima campanella, ma il trasloco avverrà al più tardi entro fine mese. Si libereranno così le aule della «San Giuseppe Moscati», che torneranno buone in prima battuta per i piccoli frequentatori dell'asilo di Cretarossa, dove sono già in corso i lavori di adeguamento. Si conta di poterli ultimare entro dicembre, effettuando così il ritorno a «casa» durante le vacanze natalizie. Dopodiché, il plesso di Capodimonte, incardinato sotto la giurisdizione amministrativa dell'istituto Sant'Angelo a Sasso, potrà essere un asset fondamentale per dare risposte alla «fame» di aule che ancora ci sarà fino al termine del programma Pnrr.

In particolare per la delocalizzazione della «Torre-Sala», scuola da oltre mille iscritti che andrà abbattuta e ricostruita. Ma, come anticipato, è probabile che l'intervento potrà essere eseguito per step, consentendo di proseguire parzialmente la didattica in via Sala anche durante i lavori che dovrebbero scattare al termine della stagione didattica 2023/2024. Studenti e docenti da trasferire potrebbero accasarsi proprio alla «Moscati» di Capodimonte, nonché nella sede ex Scolopi di via Camerario, che attualmente ospita gli alunni del plesso Pietà. Per questi ultimi, il ritorno nella propria scuola d'origine è previsto per Natale. Un quadro rispetto al quale, comunque, Farese si è riservato ulteriori approfondimenti in progress: «Sia per quanto riguarda la riapertura della scuola di Pacevecchia che in merito al trasferimento di Cretarossa - ha puntualizzato il delegato - i provvedimenti definitivi saranno comunicati in via ufficiale fra qualche giorno, quando saranno consegnati i lavori, e dopo un confronto con i dirigenti scolastici». Infine, per quanto attiene al «Bosco Lucarelli», si è in attesa dell'imminente accredito dell'acconto per far scattare i lavori, dopo le rassicurazioni ministeriali avute dal sindaco Mastella.

«Iniziamo ad avere chiarezza sulla questione scuola - dice Giovanna Megna -. La pressione tenuta su riaperture e spostamenti sembra aver impresso un'accelerazione sul plesso di Pacevecchia. Anche su Cretarossa siamo stati rassicurati: i lavori sono avviati ed è già stato versato un acconto. Se tutto andrà come previsto, durante le festività natalizie potrebbero tornare in sede sia gli alunni di Cretarossa che del plesso Pietà. Per quanto riguarda la Sala-Torre, è necessario definire per tempo il piano di ricollocazione che possa chiudere una volta per tutte l'argomento doppi turni. Invece, ancora non si riesce a diradare la nebbia fitta che avvolge ormai da mesi l'inizio dei lavori per la Bosco Lucarelli. Terremo alta l'attenzione fino a quando i cancelli delle scuole chiuse al rione Libertà non riapriranno».