BENEVENTO - «Gli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici non subiranno alcuno sfasamento e rimarranno quelli consueti. Sarà mia premura specificarlo personalmente ai sindacati». Il prefetto Francesco Antonio Cappetta provvede a fare chiarezza in merito alle modalità del rientro in aula. «Per la mobilità abbiamo adottato un piano ben preciso. In città risulta confermato quello messo a punto dal Comune», aggiunge ancora Cappetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA