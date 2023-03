L'invito di Gino Rivieccio, «Rimettetevi comodi», è rivolto agli spettatori che stasera al "Modernissimo" di Telese Terme assisteranno al suo spettacolo. «Rimettetevi comodi», come chiarisce subito il comico napoletano, è la «somministrazione di una terapia comico-musicale» per lasciare da parte, almeno per un paio di ore, le preoccupazioni e i problemi della quotidianità.

«Lo spettacolo, riprendendo lo spunto da quello che portai in scena nel 2005 "Mettetevi comodi" spiega Rivieccio è un'analisi ironica di tutto quello che accade intorno a noi, in particolare ciò che è avvenuto negli ultimi tre anni. Il testo è diverso dallo spettacolo di 18 anni fa perché si rifà all'attualità. In scena al mio fianco c'è la presenza di Federica Avallone, bravissima ballerina ed acrobata, e l'apporto della "Minale big band" che rendono accattivante e completo lo spettacolo».

Tutti nuovi i personaggi di Rivieccio con la sola eccezione del "tassista" che è certamente il mestiere più idoneo per raccontare la gente, gli avvenimenti ed i tempi che viviamo. C'è la sferzante satira politica («guardo con molta preoccupazione alle teste che governano a livello internazionale»), supportata da video e da foto, c'è l'esperienza Covid vissuta al "Cotugno" presentata «sdrammatizzando», sottolinea il comico. C'è l'aspetto sociale con un divertente accenno agli chef stellati ed ai ristoranti superstellati tanto di moda con i cuochi «che ti snocciolano gli ingredienti base e la lavorazione del piatto ad ogni arrivo delle pietanze in tavola». E poi ci sono le tante gag, quelle di ieri e quelle di oggi, i monologhi arguti e stimolanti che interpretano il mondo contemporaneo e la nostra società. Ogni argomento è vissuto con garbata ironia grazie allo stile dissacrante tipicamente napoletano di Rivieccio. Già, la napoletanità: «Nell'ultima parte dello spettacolo protagonista è la napoletanità, quell'ironia che Napoli possiede e che consente di vedere ogni cosa attraverso questa eccezionale lente che filtra e commenta tutto ciò che accade intorno a noi. "Rimettetevi comodi" dice Rivieccio è uno spettacolo leggero, divertente, ricco di spunti che, però, tra una risata e l'altra lascia pensare».



Anche la musica consente al comico napoletano di raccontare a suo modo l'Italia. Con il supporto dei 12 musicisti della "Minale big band", l'artista spazia dalle canzoni che hanno segnato gli anni '70 allo swing, dalle parodie ai ritmi sudamericani, ai nostri giorni. Lo spettacolo, scritto a quattro mani con Gustavo Verde in vista dei 45 anni di carriera di Gino Rivieccio gli consente di sfruttare in pieno il suo bagaglio di esperienza del palcoscenico maturata attraverso tutti i generi teatrali, le commedie, la rivista, le pochade, senza dimenticare l'esperienza vissuta nel piccolo schermo proponendo uno spaccato di ironia garbata ma efficace che finisce con il trascinare lo spettatore in un vortice divertente. "Rimettetevi comodi", che si avvale della regia di Enzo Liguori, è tra gli spettacoli più attesi del cartellone del "Modernissimo" di Telese Terme promosso con la collaborazione di Teatro pubblico campano.



«Torno sempre con grande piacere ed animo lieto a Telese Terme e a Benevento. Adoro il Sannio confessa Rivieccio perché ogni volta che torno trovo l'aria che amo e l'ambiente che mi piace. Sono molto legato al Sannio ed ai sanniti. E, quando desidero bere un ottimo bicchiere di aglianico, so dove andare». Ultimi biglietti disponibili presso il botteghino del teatro "Modernissimo" (infoline 0824 976106). Inizio dello spettacolo alle 20.30.