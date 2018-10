Venerdì 26 Ottobre 2018, 12:08

Continua la mobilitazione dei comitati di tutela ambientale del Molise e Campania e dell'associazione Padre Giuseppe Tedeschi contro la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti a Sassinoro, a ridosso del fiume Tammaro e in prossimità dell'area del Matese. Domani 27 ottobre, dalle 10, è in programma un corteo che partirà da contrada Guadocavalli di Sepino per raggiungere, percorrendo la statale 87, il presidio permanente in contrada Pianelle a Sassinoro.«Le vocazioni dell'area - sottolineano gli organizzatori - meritano di essere rispettate con provvedimenti di valorizzazione e investimenti mirati nei settori dell'agricoltura, artigianato, zootecnia, turismo, ambiente, cultura e produzioni tipiche. Realizzare una discarica ai piedi del Matese e a due passi dal fiume Tammaro - concludono - comprometterebbe le prospettive di sviluppo, l'ecosistema e l'equilibrio agro-alimentare del territorio».