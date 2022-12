Ancora in forse l'incendio della Rocca dei Rettori, lo spettacolo di punta de La Rocca incantata. L'evento di piromagia, in programma la sera di sabato 17 dicembre nell'ambito della manifestazione natalizia che prende il via questa mattina ed è promossa dalla Pro Loco Samnium di Benevento con il patrocinio della Provincia e la collaborazione di Sannio Europa, Emimedia e l'event planner Piera Salvatore, rischia di saltare per motivi di sicurezza. «Sarebbe davvero una sconfitta annullare uno degli spettacoli più attesi de La Rocca incantata lamenta Pino Petito presidente della Pro Loco . Abbiamo tutte le autorizzazioni per far svolgere lo spettacolo che non si basa su fuochi pirotecnici ma su fuochi freddi che non danno vita ad eventuali incendi. Stiamo pensando anche a ridurre lo spettacolo, creando l'incendio solo nella parte della Rocca che non sporge sulle casette del Villaggio del gusto, allestito nelle vicinanze del castello».

Inutile dire che l'annullamento de L'incendio della Rocca creerebbe la delusione del pubblico, soprattutto dei bambini, diminuendo anche l'attrattiva da un punto di vista turistico. Ma i dati già in possesso della Pro Loco di Benevento sono superiori ad ogni aspettativa. Fino a ieri 1.800 prenotazioni di studenti delle scuole di ogni ordine e grado con un ingresso contingentato di 300 alunni a turno. Sono 2.500 i visitatori provenienti da fuori provincia che hanno prenotato l'ingresso alla Rocca. Si tratta di gruppi che giungeranno in pullman soprattutto nel fine settimana, ha detto nel corso della conferenza di presentazione della manifestazione la Salvatore, provenienti da Puglia, Molise, Calabria oltre che dalle altre province campane. Il grande flusso di prenotazioni ha reso necessario ampliare i giorni di apertura al pubblico della Rocca. Se in un primo momento si era pensato ai due fine settimana, dall'8 all'11 e dal 15 al 18 dicembre, l'apertura è stata decisa per tutti i dieci giorni, dall'8 al 18, con «dieci giorni di fuoco», come hanno detto gli organizzatori, per accogliere tutte le richieste di visita.

«Sono i primi risultati di un lavoro che la Pro Loco Samnium sta svolgendo da anni ha detto il presidente provinciale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia Renzo Mazzeo - grazie all'attivismo e alla creatività del presidente Petito. Le Pro Loco del Sannio, dopo due anni di stop, si sono rimesse in motto e proporranno manifestazioni per il Natale e la fine dell'anno grazie anche alla sinergia con l'amministrazione provinciale e gli enti che operano sul territorio». La Rocca incantata accoglierà i mercatini natalizi disposti lungo la rampa di accesso al castello e nei giardini. All'interno è allestito il villaggio di Babbo Natale, la mostra dei presepi artigianali che prendono parte al Palio dei presepi, i laboratori didattici per i bambini, la fabbrica dei regali con la partecipazione degli elfi, la fabbrica del cioccolato, l'esibizione di artisti di strada e la performance di società sportive beneventane e l'attività degli allievi degli istituti Alberti, Le Streghe e del liceo musicale Guacci. Molte le sorprese che saranno riservate ai visitatori, a partire dai dolci che saranno realizzati dagli studenti dell'istituto alberghiero Le Streghe e che saranno un richiamo irresistibile per i più golosi. Tanti gli spettacoli e l'intrattenimento che sarà proposto nel corso della giornata, mentre per i gruppi provenienti da fuori provincia è stato realizzato un programma di visite guidate che vedrà un tour de forze da parte delle guide turistiche. Nell'allestimento curato da Gallocaprone è stato usato materiale di recupero come segnale, soprattutto per i più giovani, di rispetto dell'ambiente e di riciclo creativo. Dopo l'inaugurazione di questa mattina (alle 9.30) il via alle visite per conoscere la festosa magia de La Rocca incantata.