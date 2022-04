BENEVENTO - Un grosso incendio, divampato intorno alle 22, è divampato nel territorio di Arpaia in un terreno adiacente al campo sportivo in località San Fortunato. Sul posto i vigili del fuoco di Bonea che sono intervenuti sul posto per evitare il peggio e per cercare di domare il rogo, ma il forte vento presente sulla zona non sta facilitando le operazioni di spegnimento, ancora in corso. A seguire, con apprensione, le operazioni dei caschi rossi il sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci il quale sottolinea che le abitazioni situate in zona non corrono, comunque, il pericolo di essere lambite dal fronte del fuoco.