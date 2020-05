«Abbiamo fiducia nella giustizia ma siamo anche consapevoli dell'enorme danno subito. Confidiamo in una risoluzione tempestiva delle indagini. La realtà dei fatti e le responsabilità sono ben documentati». Così, nella giornata di ieri, la proprietà della «Dermofarma Italia» è intervenuta sul rogo che ha interessato, lo scorso 26 aprile, gli stabilimenti a San Salvatore Telesino con la conseguente querelle scaturita tra i vecchi e i nuovi vertici societari. Giovedì erano scattate le perquisizioni e il sequestro della struttura di via Corte Nocera in esecuzione di un provvedimento disposto dal sostituto procuratore Assunta Tillo che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto.

Alla base del procedimento la denuncia eseguita dall'ex amministratore. Diverse le accuse ipotizzate, tra le quali appropriazione indebita e incendio doloso. Aspetti sui quali proverà a far luce l'inchiesta, contro ignoti. «La magistratura - si legge in una nota a firma della proprietà e del neo amministratore Vittorio Vallone -, con numerosi decreti, ha invitato più volte il precedente amministratore, un professionista esterno non socio in carica per 15 mesi da novembre 2018, a mettere a disposizione dei soci documenti e informazioni ma, invano, poiché lo stesso ha continuato nella sua discutibile condotta, impedendo al nuovo amministratore di poter prendere possesso dei locali aziendali. Dopo tre provvedimenti di urgenza del tribunale di Benevento, in piena pandemia, alla vigilia della data fissata per poter accedere all'azienda, c'è stato un incendio».

LEGGI ANCHE San Salvatore Telesino, la pista dolosa

Poi, la nota prosegue sottolineando come, «sulla dinamica dell'accaduto sono in corso indagini che, speriamo, porteranno all'individuazione dei responsabili. Una volta all'interno si rilevava che erano spariti i server, tutta la documentazione aziendale e una quantità non ancora determinata di materiali e prodotti finiti. Siamo stati costretti a essere passivi spettatori di una morte annunciata e anche la giustizia non ha potuto per tempo porre rimedio. Due decreti del Tribunale delle imprese di Napoli, tre decreti di urgenza del tribunale di Benevento, cinque denunce ai carabinieri di San Salvatore Telesino, un esposto al prefetto, sei interventi tra polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Questo è quanto siamo stati costretti a fare anziché produrre sanificanti e altri articoli di prima necessità per l'emergenza Covid».

Da ultimo «la beffa di un intervento della procura - continua la proprietà - su esposti prodotti dall'ex amministratore, solo a mandato scaduto. Nonostante tutto lavoriamo per riavviare le attività e rilanciare l'azienda. Il nostro pensiero va naturalmente ai nostri lavoratori e alle loro famiglie. La magistratura e le forze dell'ordine avranno ben presto a disposizione il quadro documentale probatorio, utile a ripristinare le condizioni di proprietà e di operatività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA