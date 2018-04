Venerdì 6 Aprile 2018, 23:27 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 07:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Allarme a Casalduni, in località San Fortunato, per un vasto incendio che è divampato intorno alle 21 nel piazzale dello Stir dove sono accatastate le ecoballe. Torna la paura tra le comunità della zona dopo gli incendi del 2013 che interessarono il vicino sito di rifiuti di Toppa Infuocata. Le fiamme hanno interessato uno dei depositi di rifiuti accanto all’impianto. Sul posto in azione numerose squadre di vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Benevento. Le fiamme erano visibili dal vicino centro abitato di Fragneto Monforte e da altri paesi della valle. A far scattare l’allarme sono stati alcuni dipendenti della Samte, la società che gestisce i rifiuti. I primi ad arrivare sul posto il sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, e i consiglieri di maggioranza.