Rubano computer e stampanti da scuola: arrestati quattro giovani

Venerdì 4 Maggio 2018, 11:02

Quattro giovani tra i 23 e i 27 anni, due uomini e due donne, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento mentre tentavano di portar via un computer e una stampante da una scuola a San Nicola Manfredi, in contrada Iannassi. I militari hanno sorpreso in flagranza i quattro giovani intorno a mezzanotte nei pressi dell'istituto, arrestandoli per furto aggravato. Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno constatato inoltre che era stato forzato anche il distributore automatico delle bevande all'interno della struttura, dal quale, proprio per l'intervento tempestivo dei militari, non era stato asportato nulla.La refurtiva, consistente in un personal computer portatile Acer e una stampante Samsung con i relativi cavi, che era già stata messa da parte per essere portata via, è stata restituita al dirigente responsabile dell'istituto scolastico che non ha mancato di ringraziare il personale che ha operato. Ad eccezione di F.V. beneventano 23enne, con vicende penali per reati contro il patrimonio a suo carico, gli altri tre arrestati, di Benevento, sono incensurati: L.L. 23enne e le due donne D'A.G. di 26 anni e R.A. di 27 anni. I quattro giovani sono stati portati nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del processo per il rito direttissimo nei loro confronti nel Tribunale di Benevento.