Rubava in una casa in ristrutturazione, 31enne arrestato

Arresti domiciliari per un 31enne di Cerreto Sannita accusato di furto aggravato in un'abitazione locale in fase di ristrutturazione. Il ladro, dopo aver forzato il cancello di ingresso con arnesi da scasso, si era introdotto all’interno dell’edificio, dove al piano terra aveva già raccolto materiale ferroso antichizzato per porte e finestre e si stava adoperando per portarlo via.

Ma la segnalazione effettuata al 112 da un cittadino che si trovava a passare nei paraggi ha consentito ai carabinieri di intervenire immediatamente e bloccare il malvivente che, su disposizione del magistrato di turno, è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati e il materiale è stato restituito al proprietario.