Direttore amministrativo, al San Pio arriva Volpini al posto di Gubitosa

BENEVENTO - È Roberta Volpini il nuovo direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera «San Pio», nominata per direttissima contemporaneamente alle dimissioni di Gaetano Gubitosa presentate proprio nella giornata di ieri, perché individuato per ricoprire la carica di direttore generale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La manager, nata a San Miniato in provincia di Pisa, classe 1967, laurea in giurisprudenza, lascia l’incarico di direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera «Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigò» di Alessandria per ricoprire lo stesso ruolo nella struttura ospedaliera di Benevento a far data da lunedì prossimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA