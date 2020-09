Covid-19, seggio per le elezioni al Rummo

BENEVENTO - In prefettura si è svolto un vertice sulle modalità di voto di chi è in quarantena. L’obiettivo è stato quello di concretizzare le disposizioni impartite in videoconferenza a livello regionale. È stato deciso che sarà allestito un seggio Covid presso l’ospedale «Rummo», che procederà alla raccolta delle schede in tutti i comuni della provincia in cui vi sono persone in quarantena e che chiedono di esercitare il voto, sia per il referendum che per le ragionali. Infatti non è previsto il voto per le elezioni comunali che come è noto nel Sannio si tengono in dieci comuni. La richiesta di questi elettori andrà fatta ai comuni di residenza allegando il relativo certificato medico attestante la condizione di essere in quarantena. © RIPRODUZIONE RISERVATA