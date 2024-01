Rummo allontana le polemiche: «Boicottaggio? La gente continuerà a comprarci»

- "E' una vicenda che si commenta da sola e voglio chiuderla qua. Non sono abituato a chiedere la tessera di partito a nessuno quando entra a casa mia. Le aziende hanno un valore sociale e la mia impresa lavora in tutto il mondo". Così Cosimo Rummo commenta la bufera che si è scatenata sui social dopo la visita del vice premier Matteo Salvini al suo pastificio beneventano.

"Non ho nulla da aggiungere e da temere perché le persone capiscono benissimo e continueranno a comprare la nostra pasta".

"Ho ricevuto una telefonata da Roma - spiega ancora Cosimo Rummo - che mi chiedeva la disponibilità a far visitare l'azienda al ministro Salvini che sarebbe venuto a Benevento per presenziare a un incontro sulla sicurezza stradale.

Cosa avrei dovuto fare? Negare una visita al vice premier? Non l'ho mai fatto. Nella mia azienda sono venuti nel 2017 il premier dell'epoca Paolo Gentiloni, l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando e la ex segretaria della Cgil Susanna Camusso, quest'ultima per ben due volte".