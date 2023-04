Ancora due defezioni nelle corsie dell'ospedale «Rummo». A rassegnare le dimissioni, nelle ultime ore, un dirigente medico di Ortopedia e un anestesista. Sale a 14 il numero degli specialisti di diverse branche che, in poco più di un mese, hanno lasciato l'ospedale cittadino, mentre scendono a 13 più il primario i professionisti che costituiscono ora l'organico di Anestesia e rianimazione. Una carenza di personale medico che persiste da anni e che ha ridotto l'organico dai 30 anestesisti in servizio a soli 14.

Il medico che ha deciso risolvere il suo rapporto di lavoro con l'azienda ospedaliera era stato assunto a tempo indeterminato nel mese di dicembre e non aveva ancora concluso il periodo di prova. La sua assunzione, infatti, era vincolata a un periodo di prova e, proprio a metà del percorso, in base alla normativa vigente, l'anestesista ha avuto la facoltà di rassegnare le dimissioni, perché in questa fase del reclutamento, una delle due parti interessate, quindi l'azienda ospedaliera oppure il medico in prova, può recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso o dell'indennità sostitutiva.

A giocare un ruolo determinante in merito alla carenza di anestesisti sul territorio sannita intervengono diversi elementi: il dato nazionale e regionale sul numero di anestesisti rianimatori, denunciato da anni dall'Aaroi Emac (associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica), sempre più insufficienti a far fronte alle esigenze del servizio sanitario nazionale; la presenza massiccia nella graduatoria concorsuale del «Rummo», di anestesisti provenienti da altre aree della Campania, che ovviamente, sono interessati a trovare lavoro vicino casa; l'impoverimento del settore a causa del blocco del turnover e degli iter concorsuali, protratti negli anni.

Attualmente, il «Rummo» dispone di una graduatoria concorsuale propria, costituita da 37 unità cui attingere per colmare i vuoti ma, se continua l'esodo dei professionisti in servizio, non si riuscirà mai a reintegrare l'organico. Peraltro, la graduatoria di merito è costituita da 3 specialisti e 34 specializzandi che non possono coprire i turni da soli ma devono essere supportati da un tutor. Risulta evidente come sia arduo uscire da questa fase di difficoltà oggettiva, in tempi ragionevolmente brevi per consentire il normale svolgimento di tutte le attività ospedaliere, nonostante il management abbia provveduto ad attivare convenzioni con altre aziende ospedaliere e le procedure di autoconvenzionamento che consentono agli anestesisti in servizio di effettuare un numero maggiore di ore lavorative.

Nei prossimi giorni, secondo quanto riferito in più occasioni dalla direzione strategica, dovrebbero arrivare sette nuovi specialisti di Anestesia e rianimazione ma, in questi caso, il condizionale è d'obbligo, perché non si sa se si riuscirà a reclutarli. Nel 2018 fu chiusa la camera iperbarica che non è stata mai più riaperta e fu spiegato dal direttore generale dell'epoca che si era reso necessario operare delle scelte, sacrificando la camera iperbarica, per non lasciare sguarnita l'unità complessa di Rianimazione e per garantire la presenza degli anestesisti nelle sale operatorie. L'unità operativa, dotata di cinque posti letto con impianto completo, aveva funzionato a pieno ritmo fino alla fine del 2017, con una media di 12/15 pazienti al giorno, che ricorrevano al suo impiego per diverse patologie, tra cui ulcere, fratture a rischio, malattie agli occhi e diabete, oltre che nelle urgenze, e nei casi di ustioni e di intossicazione da monossido di carbonio. Per quanto riguarda il reparto di Ortopedia, le dimissioni del dirigente medico rassegnate nelle ultime ore non hanno un impatto traumatico come nel caso di Anestesia e rianimazione perché in reparto rimangono comunque 8 specialisti oltre il primario che possono sopperire adeguatamente alle necessità dei pazienti.