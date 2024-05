Lunghe attese per prenotare le prestazioni al Cup del «Rummo» per cause che esulano dall'organizzazione dell'ospedale. Ma la gente protesta. Dal monitoraggio delle file di pazienti nell'ampio locale in cui si effettuano le prenotazioni, sono emerse attese di ore soprattutto perché, per caricare le ricette delle analisi sul Cup regionale, sono necessari in media circa 20 minuti.

IL QUADRO

Lunedì, a mezzogiorno, c'era il delirio e poco meno di 50 persone in attesa che sul monitor comparisse il proprio numero. Lo stesso copione si è ripetuto nella giornata di ieri, alla stessa ora ma pare che sia così tutti i giorni. Gerardo, uno degli utenti in attesa è tornato ieri, dopo aver aspettato invano per un'ora e mezza lunedì mattina che arrivasse il suo turno. Ha preso il numero 166 dalla macchinetta e ha controllato sul monitor dell'ultima accettazione effettuata che indicava il numero 139, ha considerato che avrebbe dovuto attendere che 27 persone davanti a lui prenotassero ed è andato via sconsolato, per la seconda volta in due giorni. «È così tutti i giorni – ha spiegato – e non so più a che ora venire per non aspettare troppo tempo». Qualcuno dei presenti ha commentato «tanto prima o poi dobbiamo rassegnarci ad affrontare l'attesa per prenotare perché non abbiamo altre alternative. Già dalle 7.30 del mattino c'è gente in attesa che il centro apra le porte». Molti aspettano comodamente seduti che arrivi il proprio turno, consapevoli del fatto che «ci vuole il tempo che ci vuole». I motivi dei ritardi nelle prenotazioni non sono da attribuire all'azienda, in quanto il Cup dispone di 6 postazioni operative che svolgono attività continuata dalle 8 del mattino alle 18, dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 13 il sabato, ma al flusso continuo di pazienti e ai tempi, non brevissimi, che occorrono per caricare le ricette delle analisi e degli esami diagnostici sulla piattaforma regionale. Molto spesso, ognuna delle persone in attesa ha più di una ricetta da inserire nel sistema e, quindi, i tempi dell'accettazione si amplificano. Gli operatori del settore non sono del tutto convinti che il Cup regionale rappresenti una scelta vincente, perché il sistema non è impeccabile e le difficoltà si moltiplicano soprattutto per i centri convenzionati del territorio. Tra le maggiori criticità rilevate, emerge la difficoltà delle anagrafiche dei pazienti, che dovrebbero essere presenti nel Cup e comparire inserendo il codice fiscale. L'anagrafica, che comprende nome, cognome, data di nascita, residenza e altri dati personali, molto spesso non compare sul Cup, per cui l'operatore è costretto a inserire nuovamente tutti i dati, perdendo tempo utile che, di fatto, incide sulle attese. In qualche caso, è capitato che il paziente che stava richiedendo la prestazione risultasse addirittura morto.

LE CRITICITÀ

Nelle agende aperte per le prenotazioni non si vede l'effettiva disponibilità e quindi non si riesce ad avere un quadro preciso dei tempi di attesa. A volte, le agende per le prenotazioni non si aprono nell'immediato, per cui bisogna attendere qualche ora. Insomma, a quanto pare, a distanza di poco più di un anno dell'introduzione del Cup regionale, non è stata attuata quella rivoluzione promessa anche perché su una stessa piattaforma vengono inserite migliaia di ricette nello stesso arco temporale ed è fisiologico che si creino disservizi e criticità. Lo scopo iniziale era quello di proporre all'utenza la soluzione più immediata sia in ambito ospedaliero che in quello ambulatoriale, con l’obiettivo dunque di ridurre i tempi di attesa non solo per effettuare le prestazioni richieste ma anche per prenotarle. Infatti, gli operatori del Cup di tutte le aziende pubbliche e accreditate hanno l'accesso alle agende delle diverse strutture sanitarie del territorio e, secondo le previsioni, questa innnovazione nel sistema di prenotazione avrebbe dovuto accorciare notevolmente le code nei centri unici di prenotazione che, tuttavia, ancora permangono.