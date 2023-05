C'è la ferma volontà dei sindacati di avviare un confronto con il management del Rummo sull'organizzazione del Pronto soccorso e di vederci chiaro sull'ipotesi di demedicalizzazione delle ambulanze del 118. Sono questi i punti cardine intorno ai quali ruoterà l'assemblea territoriale, organizzata stamattina dai sindacati Fp, Filcams e Fiom Cgil, nella sala mensa dell'azienda ospedaliera, cui parteciperanno anche Antimo Morlando, segretario regionale Sanità pubblica e Giosuè Di Maro, segretario regionale dei medici della Cisl Fp.

APPROFONDIMENTI Sos cinghiali: aggredito «bassotto» in una casa Matera: «Sanità, da De Luca solo promesse» Valle Caudina, inchiesta per truffa: 13 sanniti rinviati a giudizio

«É necessario partire proprio dal Pronto soccorso - spiegano gli organizzatori, Antonella Rubbo della Filcams Cgil, Massimiliano Guglielmi della Fiom Cgil e Domenico Raffa della Fp Cgil - per rimettere in piedi un sistema di sanità efficiente in grado di evitare, a qualsiasi costo, una riduzione della qualità delle cure erogate ai cittadini. Cercheremo di fare un'analisi profonda della situazione attuale che si dimostrerà, sicuramente utile, a comprendere l'andamento del sistema provinciale della salute, con le criticità e con le sue eccellenze, che pure non mancano.

La nostra iniziativa rientra nell'alveo della grande mobilitazione unitaria che Cgil, Cisl e Uil hanno messo in piedi a Milano, a Bologna e che vedrà protagonista anche la Città di Napoli il prossimo 20 maggio, dove lintero Sud Italia sarà presente alla manifestazione nazionale su fisco, sanità, impresa, lavoro e previdenza, divenuti temi cruciali specialmente negli ultimi tempi in cui procede spedito e in silenzio il tentativo di riforma sull'autonomia differenziata che, di fatto, spezzerà il Paese in aree ricche e aree povere, con evidenti pesanti ricadute su queste ultime, a causa della mancata perequazione che lo Stato aveva l'obbligo di garantire».

Lo scopo della mobilitazione è soprattutto quello di contrastare un'ulteriore frammentazione del Servizio sanitario nazionale in 20 sistemi diversi e di intervenire sulle scelte governative per centralizzare nuovamente la sanità. «Abbiamo scelto concludono i rappresentanti sindacali il luogo, a nostro avviso, più idoneo per discutere e affrontare a 360 gradi le criticità che riguardano il comparto sanità a livello provinciale, per poter ascoltare anche il punto di vista degli utenti, dei pazienti, degli operatori sanitari di ogni ordine e grado, del personale che si occupa del servizio mensa, degli addetti alla tecnica manutentiva e dei tanti operatori esternalizzati in forza alle cooperative che contribuiscono al funzionamento degli ingranaggi della filiera, sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che private, non esenti da nodi di rilevante importanza da sciogliere.

A questo proposito, facciamo riferimento soprattutto alla sanità di emergenza-urgenza, all'ipotesi di demedicalizzazione delle ambulanze del 118 e al cronico fabbisogno di personale medico in Pronto soccorso». Al vaglio dell'assemblea ci sarà, dunque, la carenza di medici nei reparti dell'emergenza-urgenza dell'azienda ospedaliera, aggravata dalla fuga di personale medico, registrata negli ultimi mesi ma ci sarà anche un approccio propositivo per cercare di risolverla, con soluzioni concrete ed efficienti



Una delle ipotesi avanzate, nei giorni scorsi, in ambiti diversi da quelli sindacali, per incrementare l'organico del Pronto soccorso, è stata proprio quella di impiegare i medici "recuperati" dalla demedicalizzazione delle ambulanze del 118 per coprire i turni nei reparti dell'emergenza in ospedale. Ovviamente, non è pensabile impoverire un servizio per incrementarne un altro, soprattutto se si tratta di attività che interagiscono e si completano per effettuare interventi salvavita sui pazienti. Per riuscire a garantire i turni in Pronto soccorso, nell'ultimo quadrimestre del 2022, l'ospedale cittadino è ricorso all'ausilio di 1026 ore in autoconvenzione, per un importo complessivo di 58.200 euro, a conferma del fatto che c'è necessità impellente di risorse umane da destinare ai reparti dell'emergenza. Contestualmente, si continua ad avviare nuovi concorsi, nella speranza che ci sia una risposta adeguata da parte del personale medico.