Il Rummo bandisce il nuovo concorso per Neuropsichiatria infantile e procede con il reclutamento di dirigenti medici di diverse branche, attingendo dalle graduatorie concorsuali e stipulando convenzioni con altre aziende sanitarie, in attesa dell'applicazione dell'algoritmo che, secondo Agenas, potrebbe rivoluzionare il campo delle assunzioni.

Dopo la defezione dei sette candidati che, nel mese di novembre non si erano presentati a sostenere le prove del concorso, la direzione strategica dell'ospedale cittadino ci riprova, indice un nuovo concorso per la Neuropsichiatria infantile e fissa la data per la costituzione della commissione esaminatrice che dovrà giudicare i candidati. Intanto, si ingrossano le file del team di Anestesia e rianimazione con l'ingresso del nono medico in graduatoria. Si tratta dello specializzando Antonio Monaco che prenderà servizio a metà febbraio. Fino a questo momento per la disciplina di Anestesia e rianimazione, è stata disposta l'immissione in servizio di 9 medici sugli 11 richiesti.

Si tratta di Alfonso Ciotta, Valentina Ponsillo, Antonio Cirelli, Alessia Rega, Giuseppe Farina, Marco Michele Perna, Nicola Palumbo, inscritti nella graduatoria degli specializzandi, e del dirigente medico Giuseppe Pilerci ai quali, nelle ultime ore, si è aggiunto Antonio Monaco. Contestualmente, sono stati immessi in servizio due dirigenti medici di Ostetricia e ginecologia, mentre c'è la graduatoria di merito per Anatomia patologica, lo scorrimento della graduatoria per la disciplina di Igiene e medicina preventiva e la convenzione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per il reclutamento di un dirigente medico della branca di Malattie dell'apparato respiratorio. Le assunzioni procedono a ritmo serrato ma bisogna capire se saranno sufficienti a soddisfare le necessità dell'ospedale. L'Agenas ha messo a punto un algoritmo in grado di calcolare l'esatto fabbisogno del personale di ogni singolo reparto delle azienda ospedaliere presenti sul territorio, in base ai posti letto e alla tipologia dei pazienti.

«La sperimentazione di Agenas spiega Guido Quici, presidente nazionale Cimo Fesmed deve avere, quale obiettivo principale, la definizione della giusta dotazione di medici e infermieri nei reparti, di servizi e ambulatori del Servizio sanitario nazionale, ed è proprio per questo che la sperimentazione necessita di una attenta definizione dei dati da selezionare, per evitare pesanti condizionamenti sui risultati finali, che esprimeranno il fabbisogno di personale. Lo abbiamo fatto presente ad Agenas con atti documentali che scandiscono la differenza tra il calcolo del fabbisogno infermieristico e medico.

Si tratta di due metodologie differenti, la prima semplice, trasparente, lineare e condivisibile, basata sul rapporto tra infermiere e numero di pazienti; la seconda discutibile perché basata su un sistema di pagamento prospettico che non misura la complessità clinica, ma l'assorbimento di risorse economiche in gran parte legate a tecnologie e a beni sanitari. È un sistema che risulta avulso dalla complessità clinica, e, quindi, dal vero impegno professionale che, a sua volta, si trasforma in carico di lavoro effettivo. Agenas ha il merito di effettuare un lavoro indispensabile per definire gli standard necessari a sdoganare il tetto di spesa sul personale, ma ha anche la grande responsabilità di elaborare un algoritmo che dia rilancio al Servizio sanitario pubblico e sicurezza alle cure, attraverso la definizione del numero appropriato di professionisti». Ieri sera alle 20 l'Asl ha aperto la nuova sede di continuità assistenziale (ex guardia medica) nel comune di Apice. La struttura è stata progettata con caratteristiche impiantistiche all'avanguardia, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l'accessibilità a tutti i cittadini.