Mentre la tempesta sui social comincia a dissolversi, la solidarietà si fa strada. Dopo le polemiche sorte a seguito della visita del vicepremier Matteo Salvini al pastificio Rummo, diverse figure del mondo politico e dello spettacolo hanno espresso solidarietà nei confronti dell'azienda sannita, verso la quale era stata lanciata una vera e propria campagna di odio al grido dell'hashtag «#boicottarummo». «Colpevole» secondo alcuni utenti social di aver ospitato il ministro leghista. Nella mattinata di ieri, tra i primi a intervenire sul tema è stato Fiorello nel corso del suo show su Rai 2: «Dopo questa visita Salvini ha addirittura cambiato lo slogan della Lega in "Ce lo abbiamo al dente"» ha scherzato lo showman che ha aggiunto: «Ricordo a tutti coloro che dicono "boicottiamo", che dietro questo invito c'è sempre un'azienda fatta di gente che lavora». E ha ricordato come «negli anni il pastificio era stato visitato da altri politici ma non era mai successo niente, non era scoppiata nessuna polemica». È il caso, ad esempio, del deputato Pd Andrea Orlando che da ministro del Lavoro si era recato in visita in al pastificio.

Orlando ieri ha ironicamente contestato chi ha scatenato la polemica sui social: «Criticare Rummo che riceve il ministro delle infrastrutture è una idiozia pazzesca in sé, oltre al fatto che è comunque meglio che Salvini vada a visitare i pastifici (magari al Sud) anziché a suonare i citofoni». Dichiarazioni a cui si associa anche la collega di partito, l'europarlamentare Pina Picierno: «La Pasta Rummo è un'eccellenza del Mezzogiorno. Far partire stupide campagne di boicottaggio perché un ministro della Repubblica, da cui tutto mi divide, ha visitato gli stabilimenti, è un atto vile e pericoloso che racconta il decadimento del dibattito pubblico. Solidarietà a Cosimo Rummo e ai lavoratori e alle lavoratrici dell'azienda», ha scritto sui social. A esprimere vicinanza all'impresa sannita, dimostrando che la condanna agli haters non ha avuto colore politico, anche il leghista Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato:

«È ridicolo boicottare un'azienda che produce ed esporta prodotti made in Italy di grande qualità come Pasta Rummo per aver ricevuto la visita di un ministro - scrive a mezzo social - Conferma la pochezza di certa sinistra pronta a colpire le nostre imprese solo per assurdi pregiudizi ideologici». Nel corso di un convegno in via dell'Astronomia a Roma, cui era presente anche il ministro Salvini, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha commentato: «Per noi imprenditori è sempre un onore poter ospitare un rappresentate delle istituzioni e membri del Governo della Repubblica nelle nostre imprese». Lo ha detto spiegando che è «un riferimento alle polemiche molto sterili» di questi giorni. Dando il là a Salvini per poter dire la sua sulla vicenda: «Bisogna stare attenti a che pasta si mangia perché anche quello è tema di contesa politica, io sono a dieta fortunatamente». Manifestazioni di vicinanza all'imprenditore sannita Cosimo Rummo sono provenute poi anche dal mondo istituzionale regionale e locale. «Leggo di polemiche contro l'azienda Pasta Rummo, eccellenza campana, la cui colpa sarebbe quella di aver ospitato Matteo Salvini nei propri stabilimenti. Alcuni, pensate, avrebbero addirittura immaginato azioni di boicottaggio. Mi dichiaro colpevole: sono stato anche io in quegli stabilimenti. Io che da Matteo Salvini sono distante pianeti, costellazioni, mondi» scrive sui social l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

E ha aggiunto: «La politica divide. La pasta unisce, non ha colori politici. Ed è positivo che anche Salvini scopra il piacere di assaporarne una buona». Anche il sindaco della città Clemente Mastella, pur dichiarando di non avere «contiguità politica con Salvini», ha espresso una netta condanna nei confronti della campagna di odio che si è scatenata sui social «che ha fatto registrare addirittura sconsiderati incitamenti al boicottaggio commerciale: la pasta Rummo, eccellenza nazionale made in Sannio, va preservata e difesa da partigianerie estremistiche che danneggerebbero anzitutto i lavoratori. Quando il patron dell'azienda beneventana Cosimo Rummo spiega di aver aperto le porte a politici di ogni colore anzitutto per il rispetto che si deve alle Istituzioni, ha perfettamente ragione. Le sue produzioni - aggiunge Mastella - sono un orgoglio per la città e ne promuovono l'immagine in giro per il mondo».

Il senatore sannita Domenico Matera si è invece definito: «basito e disgustato nell'assistere alla campagna di odio. All'indirizzo della proprietà, dei lavoratori e delle lavoratrici va la mia totale solidarietà e la mia convinta stima». Intanto in un video su Instagram, Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, ha annunciato una contro-campagna. «Io non lo trovo corretto, motivo per cui lancio un contro hashtag: #sosteniamopastarummo. E chiedo - aggiunge nel video in cui tiene in mano due confezioni di spaghetti e rigatoni del marchio - di farmi aiutare dai paladini dei lavoratori, il segretario del Pd Elly Schlein e il segretario del M5s Giuseppe Conte. Poi, per rendere questo hashtag ancora più virale chiedo di darmi una mano a Flavio Briatore e Francesca Barra».