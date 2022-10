Ospedale Rummo, tempi ridotti ma rebus prenotazioni

Si riducono i tempi delle liste di attesa al «Rummo» per le visite ambulatoriali e per gli interventi programmabili, addirittura si registra il dimezzamento rispetto al passato ma c'è il concreto rischio che le nuove regole imposte dalla Regione Campania per contenere i tempi di attesa possano far perdere di vista le necessità dell'utenza. Prendendo come esempio le mammografie bilaterali e monolaterali programmabili che, fino a qualche anno fa, richiedevano tempi di attesa di oltre un anno, si comprende facilmente come, attualmente, il periodo di attesa si sia ridimensionato perché non va oltre i 67 giorni. I dati sono recentissimi, in quanto inerenti al terzo trimestre del 2022 e fanno riferimento a tutti i tipi di prestazioni, U (urgenti) da erogare nell'arco di 5 giorni, B (brevi), che devono essere erogate nell'arco di 10 giorni, D (differibili) da effettuare entro 30 giorni se cliniche, ed entro 60 se strumentali.



Le attese più lunghe per le visite programmabili riguardano la spirometria globale per cui c'è un'attesa di di 87 giorni, per la colonscopia globale per cui c'è un'attesa di 80 giorni, per l'ecodoppler degli arti inferiori per cui c'è un'attesa di 66 giorni, per il test cardovascolare da sforzo per cui c'è un'attesa di 65 giorni ma, in linea generale, le attese sono incluse in una forbice tra i 20 e i 45 giorni. Ovviamente, si parla di prima visita perché le visite di controllo per i pazienti con patologie che hanno richiesto il ricovero in ospedale hanno sempre avuto e continuano ad avere una corsia privilegiata. Invece, i tempi di attesa per gli interventi chirurgici che rientrano nella categoria D (differibili) e che, quindi, non hanno il carattere dell'urgenza sono di 87 giorni per la Chirurgia d'urgenza, di 75 per l'Ostetricia e ginecologia e per il reparto Otorino, di 82 giorni per l'Urologia. Per le altre branche l'attesa oscilla in media, tra i 20 e i 40 giorni, arrivando a un massimo di 50 solo in qualche caso.



La pianificazione delle liste d'attesa, imposta dalla Regione allo scopo di monitorare gli obiettivi assegnati e l'adempimento dei Lea (livelli essenziali di assistenza) da parte delle aziende, ha determinato l'istituzione di una «cabina di regia» che ha il compito di relazionare sullo stato dell'arte, alla direzione strategica, entro il giorno 10 di ogni mese. La cabina di regia del Rummo è costituita da Federica D'Agostino, Emilio Morgevi, direttori di unità complesse, Pasquale Di Guida direttore medico di presidio, Alberto Di Stasio direttore del centro elaborazione dati e Marcello Lamberti, dirigente medico, con funzioni di segretario. Il suo compito è anche quello di interpretare i fenomeni gestionali per indirizzare correttamente le scelte strategiche utili al governo e allo sviluppo interno e quello di interpretare le azioni per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi strategici e operativi.



«Il provvedimento regionale dice Guido Quici, primario del Rummo e presidente nazionale Cimo-Fesmed mirato a dare obiettivi alle aziende ospedaliere e sanitarie che devono rispettare determinati tempi di attesa, è uno strumento efficace ma dipende dal modo in cui viene utilizzato. La Regione assegna gli obiettivi, insieme ai bollini distribuiti a ogni singolo manager, secondo la validità dell'attività svolta e il rispetto dei tempi di attesa. A questo punto, c'è il rischio concreto che si lavori per raggiungere gli obiettivi richiesti, non tenendo conto dei risultati clinici. In alcune aziende sta già accadendo che, a un certo punto, i manager preferiscano bloccare le prenotazioni per non avere il bollino rosso. In questo modo, la Regione rischia di perdere di vista le necessità della gente, impegnandosi soprattutto a garantire i Lea e non l'assistenza».



È chiaro come la grave carenza di personale da cui è interessato l'ospedale cittadino non faciliti il compito dei medici chiamati a rispettare ritmi di lavoro più veloci per poter rientrare negli standard imposti dagli organi regionali, riuscendo anche a garantire un numero elevato di prestazioni all'utenza. Tuttavia, un passo importante per quanto riguarda le liste d'attesa, è stato compiuto, se si pensa a quelle degli anni precedenti all'emergenza Covid, quando bisognava attendere da 3 mesi fino a oltre un anno per una visita o per un esame diagnostico. In quella fase, sei mesi rappresentavano il periodo necessario di attesa per molte specialità. Non ci sono, invece, notizie ufficiali sulle liste di attesa dell'Asl, da alcuni mesi non disponibili.