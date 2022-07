Saldi, a Benevento l'effetto eventi non spinge: «Pesano crisi e virus»

Bilancio parziale in chiaroscuro, ma più tendente alla delusione per la campagna dei saldi estivi a distanza di due settimane dalla partenza. Un risultato che rispecchia quelli degli ultimi anni. Una tendenza legata anche alla nuova moda, che ha spinto i commercianti, per combattere la concorrenza delle vendite online, ad applicare sconti per tutta la stagione, in particolar modo ai clienti già fidelizzati. Nemmeno la concomitanza di eventi come la tradizionale festa della Madonna delle Grazie, ritornata dopo due anni, e il Bct festival hanno aiutato. «Bisogna sottolineare dice Laura De Stasio, direttrice di un negozio di abbigliamento in franchising al corso Garibaldi che gli eventi hanno portato gente per strada ma in termini di vendite non hanno portato benefici suppletivi. Ci aspettavamo qualcosa di più proprio nel weekend appena andato in archivio, avevamo previsto una apertura prolungata ma purtroppo la realtà è stata deludente».



A incidere, però, in questa estate che doveva essere quella della ripresa con la fine delle restrizioni legate alla pandemia, ha contribuito anche il caro-energia e il rincato dei costi di diversi generi di prima necessità che ha messo in ginocchio tante famiglie. «Il periodo di maggio e giugno dice la commerciante Vincenza Varricchio è stato abbastanza positivo anche grazie alle cerimonie come comunioni, matrimoni e feste In queste prime due settimane, invece, nonostante l'avvio ufficiale del periodo dei saldi c'è stato un certo rallentamento. Ho notato soprattutto preoccupazione tra le famiglie soprattutto per i prossimi mesi, quindi la loro premura di non spendere per conservare o quanto meno per potersi assicurare qualche giorno di mare o meglio ancora acquistare libri e articoli per l'inizio dell'anno scolastico». A pensarla diversamente è Giovanni Musco: «La prima settimana di saldi è stata proficua, poi c'è stato il calo. Ma era impensabile avere gli stessi ritmi di vendita. Io dico che dobbiamo smetterla di lamentarci, bisogna iniziare a pensare in positivo».





Diversa l'analisi di Franco Ricciardi che ha una rivendita di calzature: «Quando si stava tornando alla normalità, la nuova ondata di Covid ha creato di nuovo paure e preoccupazioni tra le persone, dalla metà della scorsa settimana infatti sono sensibilmente calate anche le presenze non solo nel mio locale, ma anche di altri colleghi con i quali mi confronto periodicamente. Stiamo pensando all'autunno. Se tra inflazione e pandemia si continua così c'è il rischi del fallimento di tantissime attività nella nostra città». Così Fabio Carassi, direttore del centro commerciale Buonvento: «Nei primi tre giorni della campagna di saldi - dice - c'è stato un boom di presenze, ma anche per quanto concerne le vendite le cose sono andate benino. Successivamente c'è stata una sorte di blocco che credo sia generale e legato a un momento generale per nulla semplice. Gli eventi svoltisi in questa prima quindicina di giorni di luglio hanno fatto bene alla città, ma non hanno inciso sull'incremento del fatturato. Tutti aspettano con ansia agosto quando con gli emigrati si triplicano gli affari».

La protesta di Paolo De Tata, invece, riguarda l'organizzazione della manifestazioni. Come avviene a Natale quando l'attenzione si concentra solo sul Corso, anche per gli eventi che si svolgono negli altri periodi dell'anno siamo tagliati fuori. Il Comune dovrebbe mettere in piedi un programma organico con il coinvolgimento di tutti i rioni a livello commerciale, almeno del centro storico come via Torre della Catena e Triggio, oltre che Ferrovia e zona alta». Segnali negativi anche dagli ambulanti. «Fatta eccezione per un paio di mercati rionali dice Pompeo Marinazzo coincisi con l'inizio dei saldi, poi c'è stato il buio totale. Da più di una settimana le corsie delle bancarelle sia in piazza Risorgimento sia in piazza Santa Maria e al Rione Libertà sono desolatamente vuote, mancano le persone, eppure vi assicuro che mai come in questa occasione ci sono ottime condizioni di vendita della merce». Tesi avvalorata da Isidoro Miranda: «I mercati sono stati deludenti. Ora speriamo in agosto con il ritorno degli emigrati per le vacanze. Sono la nostra speranza».