Sale l'attesa a Benvento, fans di Geolier in piazza dalla mattina

Sale l'attesa a Benvento per l'evento conclusivo di Benevento Città Spettacolo, che si chiude stasera con il concerto del rapper napoletano Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, classe 2000.

In una mattinata assolata e calda come quella di oggi, i fans radunati sotto gli alberi nei pressi di Piazza Risorgimento sono in attesa di scorgere il loro artista che però non arriverà in città prima del pomeriggio, con molta probabilità, visto che è atterrato all'aeroporto di Capodichino solo questa mattina...

Come è stato sottolineato già dalla presentazione del programma del festival, la partecipazione al concerto di Geolier è possibile solo con ticket, per ragioni di sicurezza: il piano traffico prevede rimozione forzata delle auto in sosta nei pressi di piazza Risorgimento già dalle 14 di oggi e sono state allestite zone di prefiltraggio su via Perasso, su viale Mellusi (prima dell'area mercato) e su via Nicola da Monteforte, zone oltre le quali si potrà accedere solo se in possesso di biglietto.

Dopo lo spostamento del concerto a causa dell'allerta meteo del 30 e 31 agosto scorsi, molte persone si sono lamentate di aver perso i soldi del concerto e degli alloggi prenotati a Benevento, per impossibilità a fermarsi nel capoluogo sannita fino al 4 settembre, come si legge dai commenti sui social... comunque sicuramente le aspettative dei fans di Geolier - termine francese che significa "guardia carceraria" o "secondino" - saranno soddisfatte dal cantante di Secondigliano. Così cala il sipario su questa edizione di Città Spettacolo.