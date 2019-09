CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Settembre 2019, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 12:12

Il fallimento può essere scongiurato. Ma ad una precisa condizione: la vendita dell'immobile del parcheggio di via Porta Rufina. È l'unica soluzione per poter evitare il default dell'Amts (Azienda Mobilità Trasporti Sannio) che ha cessato la sua attività in data 14 febbraio 2017. I consiglieri di amministrazione, in primis il presidente Stefano Bardari, hanno ieri trasmesso al Comune il piano di concordato consegnato in bozza, unitamente alla proposta.