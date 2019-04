Salvini andrà a Pietrelcina

Martedì 30 Aprile 2019, 23:00

BENEVENTO - Le date della campagna elettorale di Matteo Salvini in Campania restano due. Pertanto, lo avevano anticipato sabato scorso il coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e l’omologo provinciale Luca Ricciardi, il vice premier sarà anche nel Sannio. L’appuntamento è per lunedì mattina a Pietrelcina, a partire dalle 10. Il leader della Lega ha inteso visitare i luoghi che diedero i natali a San Pio, per poi ritagliarsi uno spazio da dedicare ai simpatizzanti sanniti. Non si intratterrà molto, il ministro dell’Interno, in quanto il calendario degli appuntamenti prevede che alle 12 tenga un comizio ad Avellino, dove si voterà pure per le Comunali. In questo primo giro, Salvini toccherà un altro capoluogo, Salerno, mentre nelle altre due province sarà in provincia. Dopodiché, in occasione della seconda tappa campana, invertirà gli appuntamenti: sarà a Napoli, Caserta e Benevento, nonché in due paesi dell’Irpinia e del Salernitano.Intanto, il coordinatore provinciale della Lega Luca Ricciardi e la candidata alle elezioni Europee Nadia Sgro sono stati ricevuti dallo stesso segretario federale Matteo Salvini, che ha espresso un forte incitamento alla candidata per cambiare in meglio l’Europa.