«Matteo Salvini in Campania riapre la partita per le regionali. La Lega riempie le piazze con una grande partecipazione spontanea. Meravigliosa la risposta dei campani a Benevento, Caserta, Napoli, Cava de' Tirreni, Agropoli, Salerno, Eboli e Sapri. Noi, la vera forza di cambiamento». Lo dichiara Nicola Molteni, segretario regionale della Lega in Campania, al termine del tour di Salvini in diverse località della regione.



«La gente - aggiunge Molteni - ha voglia di mandare a casa i vari De Mita, Pomicino, De Luca e Mastella. A quest'ultimo mandiamo un forte abbraccio e una vagonata di maalox. È un cattivo amministratore colui che minaccia di multare chi partecipa a manifestazioni libere, democratiche e festose. Questa sinistra adopera la paura e le minacce per arginare l'ascesa di Matteo Salvini al Sud. Non ci riusciranno. Né loro né i quattro gatti dei centri sociali. Delinquenti e vigliacchi che tirano sedie poliziotti, donne e bambini. A Sapri, in provincia di Salerno, la Lega ieri ha riunito spontaneamente duemila persone. A settembre la Campania, terra meravigliosa, terra di lavoro, sacrificio, sudore, identità e non del reddito di cittadinanza, ha l'opportunità di dare un taglio netto con i disastri del passato», conclude Molteni.