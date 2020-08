«Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento». Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, chiarendo che «la manifestazione è avvenuta senza autorizzazione e in concomitanza con un'altra di protesta». «Un comportamento - ha detto il primo cittadino di Benevento - in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all'aperto e in circostanze di potenziali assembramenti».



La polizia municipale, su incarico di Mastella, ha avviato, con l'ausilio di foto e immagini video, la identificazione anche di coloro che si sono raggruppati intorno a Salvini, senza essere muniti di mascherina.