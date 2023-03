Salvini: "Presto un incontro sulla Diga di Campolattaro"

«La diga di Campolattaro? Incontrerò il commissario dell'opera il prossimo 22 marzo al

ministero per fare il punto della situazione. È una grande opera, non solo per il Sannio ma per l'intera regione Campania, di cui si parla da oltre quarant'anni». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai giornalisti a margine della cerimonia dell'inizio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano sulla nuova linea dell'Alta Capacità Napoli-Bari.

È considerata la tratta più difficile della linea Napoli-Bari, quella tra Telese e Vitulano, in territorio sannita, 7 km di gallerie su 30 di tracciato costellato di viadotti e ponti. Salvini, alla guida di una delle talpe meccaniche, ha

premuto simbolicamente il bottone per il primo scavo alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca e dell' ad di Rfi Vera Fiorani. L'opera, da programma, dovrebbe essere ultimata nel 2027 ma già nel corso del 2024 sarà possibile accorciare i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari in treno passando a due ore e quaranta dalle attuali quattro.