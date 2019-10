CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratori Samte, passi in avanti nella vertenza ma occorrono ancora 24 ore per revocare i licenziamenti. Ieri al tavolo regionale con il vice presidente Fulvio Bonavitacola c'erano il presidente della Provincia Antonio Di Maria, l'amministratore unico della Samte Carmine Agostinelli, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente dell'Ato rifiuti e sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella. A causa dell'assenza del presidente della Provincia di Avellino, socio unico, Irpiniambiente non si è pronunciata sui lavoratori da accogliere provvisoriamente. Nessuna traccia, inoltre, della società partecipata dalla Provincia di Caserta. Per formalizzare i distaccamenti provvisori, si è deciso, pertanto, di rivedersi domani alle 10, sempre a Napoli. Dopo l'Asia, infatti, anche la Sapna ha accettato di assumere, per 6 mesi, alcuni dei lavoratori della Samte.