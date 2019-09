CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Settembre 2019, 08:26

Vertenza Samte, il prefetto Francesco Cappetta convocherà un vertice con tutte le parti coinvolte nella problematica dei licenziamenti per provare a trovare una soluzione. Ieri il confronto sul tema a Telese Terme con il consigliere regionale Mortaruolo, a margine dell'evento inaugurale dell'anno scolastico. Altra giornata frenetica dunque per i lavoratori in stato di agitazione dopo il mancato accordo con la Samte e poi il blocco temporaneo allo Stir di Casalduni dei tir provenienti da Napoli per scaricare le ecoballe. Sia Mortaruolo che Cappetta hanno fatto opera di mediazione con una ventina di lavoratori presenti e i rappresentanti sindacali presenti a Telese impegnandosi a seguire con attenzione la delicata questione.