Giovedì 12 Settembre 2019, 12:00

Vertenza Samte, giornata convulsa tra proteste e presidi. Prima l'assemblea allo Stir e poi il presidio dei dipendenti in via Mazzoni presso la sede della società provinciale durato fino a sera. Dopo la fallimentare trattativa al Ministero del Lavoro e successivamente negli uffici regionali di Napoli per ottenere una deroga sulla cassa integrazione, poi sfumata, ieri pomeriggio i lavoratori, preoccupati per il loro futuro, si sono recati negli uffici della società provinciale per incontrare l'amministratore unico Carmine Agostinelli.Momenti di tensione tra i lavoratori, per le difficoltà economica che stanno attraversando e per l'incertezza del loro futuro lavorativo, ma poi è tornata la calma.